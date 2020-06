Giglio: “Vogliono tappare la bocca alla Lega. Aspettiamo la sentenza per candidare Adamo a Marsala"

06/06/2020 06:00:00

Bartolo Giglio, commissario della Lega in provincia di Trapani, il due giugno avete organizzato diverse manifestazioni in giro per l'Italia per il due giugno. Eravate anche a Trapani, in piazza, ma c'era poca gente.

Perchè avevamo chiesto l'autorizzazione per poche persone, per rispettare le regole anti-assembramento ma volevamo far valere comunque il nostro diritto a manifestare contro qualcosa che non ci va.

Ma le regole valevano solo per voi a Trapani? Perchè a Roma e in altre piazze c'erano assembramenti incredibili con Salvini...

Delle cose organizzate fuori dalla provincia so poco. La nostra politica è sempre nel rispetto delle regole. Qualcuno però vuole sempre tenere la gente ferma per avere la situazione in pugno in ogni momento. L'esempio è quello di Trapani, dove noi siamo stati coinvolti assieme ad altre forze politiche per una cabina di regia con il sindaco Tranchida. Ma non è stato altro che una vetrina per le cose che voleva fare lui. Per ogni protesta che veniva fatta ti mandava da altri evadendo il problema e il confronto.

Lei dice che con la scusa del Coronavirus molti si prendono un pezzo di autorità che non anno, i sindaci firmando provvedimenti singolari, altre istituzioni che limitano la libertà dei cittadini?

Il capo del governo è stato l'esempio lampante di questa modalità, procedendo per decreti, non passando mai dal Parlamento. Ha occupato tutti gli spazi. Le opposizioni sono state limitate ad esprimersi nelle sedi parlamentari, solo quando possono, e nelle piazze rispettando le regole del distanziamento. Noi vogliamo far sentire la nostra voce dicendo alle persone che non c'è un solo modo di fare le cose.

Il 2 giugno a Palermo c'è stata anche la protesta, nata dalla rete, contro la nomina di un leghista, Alberto Samonà, assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana. La contestazione è che dare la delega all'identità siciliana ad un leghista è una contraddizione rispetto alla storia recente del suo partito che nasce anti-meridionale.

Sono commissario provinciale di un partito che una volta, quando si parlava di forze extraparlamentari e parlamentari, sarebbe stato inserito nel quadro positivo, non in quello negativo. La legittimazione di una forza politica arriva dal consenso della gente, e non è mancato alla Lega in Sicilia, in provincia di Trapani e in Italia. Vorrei capire quali sono gli elementi per dire che un partito, che ha questa rappresentanza parlamentare, non possa avere titolo ad occupare qualsivoglia assessorato. Vorrei capire, ad esempio, perchè non ci si occupa del parco archeologico di Marsala e quali sono gli spazi di miglioramento sulla sua gestione. L'azione politica si misura sui fatti, non sulle polemiche.

A ottobre forse si vota a Marsala. La Lega a che punto è?

Il panorama politico subirà dei notevoli scossoni. Il sindaco Di Girolamo verrà ricandidato. Noi siamo impegnati con il centrodestra. Contiamo di andare su una candidatura unitaria di centrodestra, non orientata solo su Marsala ma a livello regionale, dove ci sono anche altre battaglie elettorali. Così si organizzano le forze politiche, anche se c'è qualcuno che vuole fare passare il messaggio che il civismo è ancora vincente. Non è così.

Ma avete un candidato sindaco?

Si era interrotta la fase di avvicinamento alla candidatura unitaria dell'onorevole Giulia Adamo. Ferme restando le cause pendenti dell'ex sindaco che potrebbero essere ostative, nella morale più che nel diritto. Il 25 di giugno potremmo avere notizie sulla sentenza, si saprà se Adamo sarà assolta o no, e se sarà candidata del centrodestra.