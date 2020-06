Coronavirus, in Sicilia due nuovi positivi, nessun decesso e otto guariti

06/06/2020 19:08:00

Due nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nessun decesso, otto persone guarite. Sono questi i numeri di oggi sull'epidemia in Sicilia.



Su oltre 2700 tamponi effettuati sono stati riscontrati due positivi al Coronavirus, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 3450. Di queste ne sono guarite in totale 2308. Attualmente sono positive 866 persone, di cui 47 ricoverate, di queste 7 ancora in terapia intensiva e 812 in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri ci sono otto guariti in più, che portano fanno ridurre di sei unità il conto degli attuali positivi. Fermi a 276 invece i decessi.

I due nuovi positivi al Covid-19 sono la ragazza trentenne di Marsala arrivata dalla Lombardia e una persona della provincia di Catania.