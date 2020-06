Marsala, c'è il terzo caso di Coronavirus. Una ragazza arrivata dalla Lombardia

06/06/2020 15:46:00

Non è finita. C'è un terzo caso di Coronavirus a Marsala. Si tratta di una ragazza di 30 anni tornata in città dalla Lombardia.

Dopo il periodo di quarantena è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. La giovane è asintomatica e si aggiunge agli altri due casi già registrati nei giorni scorsi, un ragazzo proveniente dalle Marche e un'altra ragazza dalla Lombardia, sempre asintomatici e sempre in quarantena. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. “L'Asp ha messo in quarantena i familiari e le persone con cui sono venuti a contatto i tre giovani e sta eseguendo loro il tampone. Appena ho notizie certe ve le comunicherò. Nel frattempo nessuno di noi abbassi la guardia, non sottovalutiamo il problema. Remiamo tutti in un'unica direzione.



Come sappiamo, dal 3 giugno tutto ciò non viene più fatto, come stabilito dal Governo e dalle Regioni. Io complessivamente non sono d'accordo, per cui insieme ad altri sindaci sto insistendo sul presidente Musumeci affinché chi arriva in Sicilia venga registrato e sottoposto a tampone, con risultato che si può avere entro poche ore. Il potere è nelle mani dei presidenti di Regione. Sperando che questo avvenga ed io continuerò a sollecitare, ribadisco, oggi più che mai, la necessità di rispettare le misure di sicurezza sempre e comunque: usiamo le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto dove non è possibile mantenere continuativamente la distanza di sicurezza, stiamo distanti gli uni dagli altri almeno un metro, igienizziamoci frequentemente le mani, evitiamo baci, abbracci e strette di mano”, ha detto il sindaco.



Poi l'appello ai giovani: “Oggi è sabato e mi rivolgo soprattutto a voi giovani. La salute è un bene prezioso anche per voi. Non vergognatevi di rispettare le regole. Anche se siete ragazzi, purtroppo non siete immuni al contagio. I tre casi positivi della nostra città sono tutti intorno ai 30 anni”.