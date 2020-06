"Quel terreno mai curato che attira spazzatura a Marsala"

08/06/2020 17:10:00

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore su un terreno incolto e il rischio incendi che ne deriva in contrada Berbaro, a Marsala, nonchè la spazzatura che "attira".

Spett.le redazione desideravo segnalare e sensibilizzare (almeno spero) il proprietario di un appezzamento di terreno sito in c.da Berbaro di fronte il Villaggio Panarea che sistematicamente tutti gli anni come se nulla fosse non si è mai preso cura delle normative vigenti in merito alla cura dei terreni incolti , fra l'altro a pochissimi metri di abitazioni private con altissimo rischio di incendio (spesso sono dovuti internire i vigili del fuoco) sperando che prima o poi non ci scappi la tragedia, oltre naturalmente alla discarica pubblica che si viene a creare opera dei vandali che ormai regnano sovrani in maniera perenne facendo si che i topi ahimè trovino il loro habitat naturale.

Ma dove sono gli organi preposti a tali controlli ? Presumo che nessuno abbia mai controllato e sanzionato questo signore , non si può spiegare diversamente caso contrario sarebbe intervenuto alla pulitura,cosa mai fatta in oltre 20 anni ....

Grazie per dare voce a chi voce non ha, per il vostro prezioso servizio che date a noi cittadini e per la vostra attenzione in merito a tali telematiche