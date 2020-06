Pantelleria. Il caso Gutterez e la lettera dei "canadesi". Parla il sindaco

08/06/2020 06:00:00

Maglietta da faccende domestiche, mano ferma che lo riprende, in diretta facebook il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, è intervenuto sulle vicende che coinvolgono il suo assessore Antonio Maria Gutterez.



Vicende che abbiamo raccontato su Tp24 e che nei giorni scorsi hanno trovato di nuovo spazio dopo la lettera di una coppia di emigrati in Canada con la quale denunciavano il “pasticcio” che gli avrebbe combinato l'assessore della giunta 5 Stelle.

In sintesi. Qualche mese fa abbiamo raccontato su Tp24 la singolare vicenda della consulenza fiscale al Comune di Pantelleria affidata ad una società che ha sede nelle studio professionale dell'assessore Gutterez. Un bel conflitto d'interessi, con intrecci che sono sempre sembrati poco chiari. Nei giorni scorsi riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di due coniugi originari di Pantelleria, ma emigrati in Canada da più di 40 anni. Raccontano di quella che potrebbe essere una clamorosa presa in giro da parte dell’assessore della giunta Campo ai tempi in cui non era assessore. Gutterrez, in sostanza, avrebbe avviato la società Deloc, che ha sede nel suo studio, e che gestisce la consulenza fiscale del Comune, a nome dell'ignaro emigrato, senza dirgli nulla, in virtù di una procura generale affidata a Gutterez, dallo stesso signore, per sbrigare alcune pratiche di un immobile.



Apriti cielo. A stretto giro Gutterez ha replicato alla lettera, ovviamente non alla nostra testata, che l’ha pubblicata in anteprima, ma su siti amici di Pantelleria. Una replica in cui non viene mai citato il nostro giornale sul quale non vengono risparmiati giudizi offensivi. L'assessore ha detto che la lettera sarebbe frutto di attacchi politici contro l'amministrazione comunale di Pantelleria.

Sulla stessa linea il sindaco Campo, che attacca il nostro giornale con il classico linguaggio dei social, quello dei leoni da tastiera soliti frequentatori delle pagine grilline.



Un linguaggio per nulla istituzionale da parte di un sindaco che rappresenta una comunità. Al di là degli errori di comunicazione, il sindaco ha le idee un po' confuse sul ruolo della stampa, che ha il dovere di pungolare chi amministra soprattutto le comunità più lontane in cui il rischio di essere isolati, e di diventare zone d'ombra della legalità è molto alto. Ecco, questo è il lavoro che fa Tp24.



Anche per il sindaco ci sono dubbi sulla lettera inviata dai due emigrati. Quella lettera è stata inviata non solo a Tp24 ma anche a siti dell'isola.

Il sindaco Campo si riferisce poi ad uno scambio con un non meglio indicato esponente del Pd di Pantelleria. Parla di notizia “prevista e costruita ad hoc”. Quello che ha fatto il nostro giornale è stato semplicemente pubblicare la testimonianza di persone che hanno denunciato un comportamento anomalo dell'attuale assessore. “Sono accuse senza fondamento. Alla base ci sono documenti, c'è una procura generale, l'unica cosa che non poteva fare il mio assessore era quello di sposarsi per conto di altri. Gli ha anche pagato l'imu per gli immobili”.

Sul caso del conflitto d'interessi di Gutterez Campo aggiunge che il suo assessore non ha firmato nessuna delibera che avrebbe potuto instaurare un possibile conflitto d'interessi. Ma il conflitto d'interessi non si misurerebbe solo nel momento della firma di un atto, ma è una condizione che, se c'è, permane fin quando si ha in mano una carica pubblica.

Il sindaco poi parla di attacchi politici e degli screzi avuti con alcuni esponenti del Pd di cui non fa i nomi, così come non fa mai il nome di un tale dell'opposizione che avrebbe collezionato indagini per reati non da poco.

Per il resto ecco l'intervento del sindaco di Pantelleria sul caso Gutterez e la lettera dei coniugi “canadesi”.