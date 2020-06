Coronavirus, sono sei i positivi in provincia di Trapani

08/06/2020 16:15:00

Restano sei i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, come conferma il bollettino dell'Asp provinciale.



Tutti sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare obbligato. Le persone positive al Covid-19 sono tre di Marsala, una di Mazara, una di Castelvetrano e una di Calatafimi Segesta.

Dall'inizio dell'emergenza sono state 131 le persone contagiate in provincia di Trapani, di queste 120 sono guarite e 5 decedute.

In totale sono stati effettuati 12.027 tamponi e 6.324 test sierologici su personale sanitario.