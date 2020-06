Marsala, in casa Fly Volley arriva il libero Francesca Parisi 

08/06/2020 09:00:00

Arriva da Ribera un’altro colpo di lusso per rafforzare la squadra del Presidente Marino. Si tratta dell’eterna Francesca “Ciccia” Parisi (Classe 79).

Un libero di indiscusso valore e con un curriculum da far girare la testa.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Seap Delli Cardillo Aragona, con la quale ha raggiunto la vetta della classifica (Campionato Nazionale di B1) prima dello stop forzato causa Covid.

Queste le sue prime parole da biancazzurra: “Ringrazio il Presidente Marino e tutta la dirigenza della Fly per avermi voluta qui. Credo nel progetto di questa società ed ho voglia di dimostrare che ancora sono all’altezza della categoria. Conosco benissimo Mister Tomasella col quale ho condiviso tre anni di soddisfazioni ed amicizia coronati con la promozione in B2 nella stagione 2018/19. Lo stimo molto come tecnico e sono certa che quest’anno faremo ancora bene insieme” - conclude - “Ci tengo molto a ringraziare il Presidente Nino Di Giacomo per tutto quello che ha fatto per me, Aragona resterà sempre nel mio cuore. Ed ora, Forza Fly”.

Ciccia dopo l’esordio nel 1996 in C1 con il Ribera, passa al Castelvetrano dove riesce a conquistare la serie B2. Nella stagione 2001/2002 approda ad Aragona e la sua carriera spicca il volo. Vince due campionati di fila e dalla B2 arriva in serie A2. Poi torna in B1 per indossare la maglia dell’Amazzoni Agrigento. L’anno successivo, stagione 2005/2006, ritorna ad Aragona in A2. Nell’estate del 2006 con la canotta della Pallavolo Aragona vince il campionato italiano di beach volley “Sand Volley 4x4”. Nella stagione 2006/2007, Francesca Parisi, rimane in A2 con l’Isernia. Rientrata in Sicilia per giocare in B2 con Ribera e Norma Volley Santo Stefano di Camastra. Successivamente ha indossato le maglie di Aphesis Favara, Stefanese Volley (Stagione 2015/16 votata miglior Libero). Dal 2016 al 2018 alla Club Polisport di Canicattì (Stagione 2018/19 Promozione in B2). Nel 2019 torna ad Aragona e nel campionato nazionale di B1.