A Petrosino, il "Parco della Pace" sembra quello della "discordia"

09/06/2020 15:48:00

Più che "Parco della pace" quello di Petrosino, sembra il parco della "discordia".

Chiuso come tutti gli spazi pubblici per via della emergenza sanitaria, ora è chiuso per la manutenzione sia del prato che dei giochi e delle attrezzature per i bambini, in attesa di essere riaperto per il periodo estivo.

Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche, c'è stato, infatti, l'intervento della consigliera comunale ed ex vicesindaco Marcella Pellegrino, che ha evidenziato come l'installazione artistica, “Message in a pipe", realizzata qualche anno fa dagli artisti Farm Cultural Park di Favara, in piazza Biscione, e poi trasferita proprio al "Parco della pace", è oggi incompleta, "non ha più la funzione per la quale era sta concepita" e secondo la Pellegrino è anche pericolosa, specie per i bambini. "Una installazione che non andava posizionata in quel luogo". Qui il post della consigliera:

A Petrosino si riesce a far apparire il ferro vecchio ARTE, sicuramente io di arte non ne capisco niente, ma so riconoscere il valore dei soldi.

10.000 euro per una istallazione artistica che si può vedere in questa immagine.

Tra l’altro in un parco giochi per Bambini, dove la sicurezza dovrebbe essere indiscutibile.

Ma li tutti allineati e coperti, anzi si accusa di gestione nebulosa chi contraria a questo tipo di arte.

I nostri soldi non si possono buttare al vento.

Dopo la pubblicazione del mio post.

Oggi 8/06/2020 passando dal Parco della Pace ho potuto constatare la celerità per la chiusura al pubblico del parco, spero solo che con la stessa celerità si provveda a ripristinarlo e metterlo in sicurezza, perché il parco appartiene ai Bambini.

E sulla chiususa del parco, abbiamo sentito l’assessore alle politiche Culturali e Turismo che rassicura i cittadini: è dovuta alla manutenzione straordinaria: "Il parco della pace è stato chiuso come tutti i parchi per via dell'emergenza sanitaria - ci dice l'assessore Federica Cappello -. Noi lo abbiamo inserito nel "bando delle idee" per l'estate 2020, per ospitare delle iniziative, sempre nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio del virus. In questo momento è chiuso per una manutenzione straordinaria e a breve sarà nuovamente fruibile e aperto a tutti i cittadini e in particolare ai nostri bambini. Per quanto riguarda l’installazione artistica, è stata smontata perché necessita come ogni anno di manutenzione. Ci sono delle parti, ma anche dei circuiti elettrici che necessitano di essere ripristinati e non appena terminati i lavori verrà ricollocata, in sicurezza, per essere pronta per questa estate".