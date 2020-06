Fase 3. Da lunedì si può tornare a giocare a calcetto. Pronto il nuovo decreto

11/06/2020 18:20:00

I gruppi Whatsapp di calcetto cominciano ad infiammarsi per organizzare le partitelle. Da lunedì si può tornare a giocare a calcetto, e non solo, anche basket, pallavolo, pallanuoto, beachvolley sulle spiagge. E' previsto nel nuovo Dpcm, dieci articoli validi fino al 14 luglio, che il premier Conte si appresta a firmare per il nuovo step di riaperture della cosiddetta Fase 3.

Arriva così il tanto atteso via libera agli sport di contatto. Le palestre potranno riprendere anche sport come boxe e arti marziali.

"A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e province autonome che abbiano preventivamente accertato, d'intesa con il ministero della Salute e dell'autorità di governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili", si legge nel testo di legge. Spetta quindi alle Regioni, poi, varare apposita ordinanza per recepire le norme nazionali in base alla situazione epidemiologica. Staremo a vedere cosa farà Musumeci, in Sicilia la curva del virus è stazionaria ogni giorno intorno alla quota zero nuovi contagi e con i malati in continuo calo.