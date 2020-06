Erice: "atto d'indirizzo" per la sicurezza in spiaggia, lo presentano Manuguerra e Mannina

12/06/2020 16:44:00

Un atto di indirizzo per la fruizione, in sicurezza, della spiaggia di lungomare Dante Alighieri, nel versante ericino.

A stilarlo i consiglieri comunali Alessandro Manuguerra e Simona Mannina “considerato – dicono – che il Comune, a differenza di altri Enti, , non si è fatto trovare pronto per la stagione balneare. Il nostro, pertanto, vuole essere uno stimolo per l'Amministrazione a provvedere perché questa fase di stallo non fa bene a nessuno, nè ai cittadini tantomeno all'economia del nostro territorio”.

E subito una puntualizzazione: “Non è il momento di fare polemica ma l'Amministrazione in questi mesi è rimasta dormiente ed è arrivato il momento che batta un colpo”. Ed ecco allora il documento che porta la firma dei due consiglieri che invitano il Comune “a predisporre appositi spazi in spiaggia al fine di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno10 metri quadrati per ogni ombrellone”.

Ed ancora di “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i turisti stranieri attraverso l'affissione di cartelli su tutto il lungomare indicanti tali misure. Di privilegiare l’accesso all'arenile tramite prenotazione su apposita app creata ad hoc per la fruizione degli spazi messi a disposizione, magari prevedendo un massimo di ore prenotabili così da consentire a tutti i cittadini la fruizione della spiaggia. Di prevedere degli addetti alla sorveglianza per il rispetto delle regole di distanziamento sociale per persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare”.

Per Manuguerra e Mannina, infine, sarebbe opportuno “chiudere magari per i fine settimana la via Dante Alighieri durante il periodo estivo, previo studio sulla viabilità e il traffico veicolare così da smaltirlo adeguatamente su vie secondarie. La chiusura, infatti, consentirebbe ai cittadini di recarsi presso il litorale in totale serenità anche solo per fare una passeggiata, rispettando il distanziamento sociale e perchè no consumare qualche bibita nei numerosi stabilimenti balneari posti sulla predetta via che già a causa delle richiamate prescrizioni hanno subito un danno economico”.