Coronavirus in provincia di Trapani. I dati di oggi

12/06/2020 15:45:00

Restano 3 i contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani per l'Asp. La persona che ieri è stata riscontrata positiva al Covid non figura nel quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria, in quanto si trova ricoverata a Sciacca, non in provincia di Trapani.

Per il resto le tre persone contagiate sono due di Marsala e una di Mazara, tutte asintomatiche e tutte in isolamento domiciliare.

In totale dall'inizio dei controlli sono stati effettuati 13.168 tamponi e 7057 test sierologici su personale sanitario. Dall'inizio dell'emergenza le persone positive al Coronavirus “curate” dall'Asp di Trapani sono state 131, di queste 123 sono guarite, 5 decedute e 3, appunto, ancora positive.