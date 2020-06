L'Asp di Trapani: "Nessun assembramento, tutto nella norma"

16/06/2020 20:26:00

In riscontro a quanto pubblicato sul sito on line Tp24 in data 16 giugno 2020, dal titolo “Se l’Asp di Trapani è immune al Covid…” la direzione generale dell’Asp di Trapani precisa che l’iniziativa riportata nell’articolo, e cioè la cerimonia di consegna di un ecografo portatile da parte del Rotary Club di Trapani, è avvenuta nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento del contagio previste per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 con misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’edificio e uso di mascherina chirurgica (come da foto).

"Nessun assembramento incontrollato, quanto affermato nell’articolo – si legge nella nota – è fuorviante poiché l’autore ha circoscritto l’evento esclusivamente al momento finale della cerimonia durante il quale ai partecipanti è stato offerto del caffè, parentesi che ha richiesto l’abbandono della mascherina solo per pochi minuti".