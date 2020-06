Se l'Asp di Trapani è immune al Covid... 

16/06/2020 14:59:00

L ’Asp di Trapani, ossia alcune stanze della sede di via Mazzini, devono essere immuni al Covid e le regole che l’ Azienda sanitaria detta per gli altri – mascherine, distanziamento fisico, prudenza - non valgono per chi viene invitato a partecipare a manifestazioni a scopo sociale come quella che si è svolta questa mattina con la consegna di un ecografo da parte del distretto del Rotary Sicilia e Malta.

Ed, infatti, nel corso della cerimonia, al quarto piano del quartier generale della Sanità, si è venuto a creare un assembramento di persone a contatto di gomito tra di loro e senza dispositivo di sicurezza. In barba, quindi, a regole, normative e decreti.

I dipendenti che lavorano negli uffici dell’Asp, però, indossano tutti la mascherina.

E all’ingresso è collocato uno scanner che dopo aver controllato la temperatura corporea, invita l’utente ad indossare la mascherina. Regole che evidentemente non valgono per tutti. L’ecografo donato all’Azienda verrà “utilizzato in questo periodo di pandemia”.

A consegnare il dispositivo il governatore Vito Cimino anche lui senza mascherina.

Qui il comunicato sulla conferenza stampa di questa mattina:

Si è svolta stamattina una cerimonia di consegna di un ecografo ecocolordoppler portatile completo donato dal Rotary di Trapani all’Azienda sanitaria provinciale, destinato all’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) del distretto di Trapani per le visite domiciliari.

La donazione si inserisce nel più ampio progetto ‘Global Grant’ che ha coinvolto il Distretto Sicilia Malta insieme alla Rotary Foundation e prevede l’acquisto di sei ecografi portatili destinati alle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia.

“ La direzione generale dell’Asp di Trapani esprime il proprio ringraziamento per il gesto di solidarietà manifestato dal Rotary che ancora una volta con le proprie importanti donazioni contribuisce al potenziamento delle dotazioni mediche delle strutture ospedaliere del territorio.

Le donazioni e la solidarietà ricevuta sono espressioni di fiducia e stima per il lavoro quotidiano di ciascun operatore sanitario svolto quotidianamente con impegno e dedizione”.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale f.f. dell’Asp di Trapani, Gioacchino Oddo, il direttore del Distretto sanitario di Trapani, Cono Osvaldo Ernandez, il governatore del Distretto Sicilia Malta del Rotary International, Valerio Cimino, i presidenti dei Club Area Drepanum capitanati dal Club decano di Trapani presieduto da Livio Marrocco.