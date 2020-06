Castelvetrano e le ZES, botta e risposta tra Calamia (PD) e Mimmo Turano

17/06/2020 16:00:00

E' polemica sul mancato inserimento di Castelvetrano tra le Zone Economiche Speciali da parte del Governo Regionale. Sul provvedimento è intervenuto il segretario comunale del PD, Pasquale Calamia, che critica l'operato della Giunta Musumeci.

"Paradossale che il territorio di Castelvetrano non sia inserito nelle Zone Economiche Speciali - scrive Calamia -. Compete alla regione Sicilia avanzare la proposta al Governo centrale ed ancora una volta il Governo Musumeci non si smentisce. Castelvetrano non è inserita nelle Zone Economiche Speciali. Il Governo di centro destra della regione siciliana, prima con il declassamento dell’Ospedale, oggi con il mancato inserimento del territorio di Castelvetrano dalle Zes continua a mortificare il nostro territorio. Il PD di Castelvetrano non ci sta! Le Zes sono una opportunità per il rilancio del territorio - continua l'esponente del PD - l’auspicio è che Castelvetrano venga inserita per dare risposte concrete, equità e giustizia sociale consentendo ai sani portatori di interesse ad investire in un territorio con grandi potenzialità. Con l’occasione invitiamo il Governo Musumeci a dare esecutività all’art. della legge finanziaria del 2018 proposto dall’onorevole Guccardi che prevede per il comune di Castelvetrano la zona Franca della legalità. Basta con l'immobilismo, il territorio ha bisogno di risposte e soluzioni, la verità è una ed inconfutabile: questo governo regionale è assente", conclude Calamia.

A Calamia ha replicato l'assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano: “Spiace che il segretario cittadino del Pd Pasquale Calamia abbia seguito poco la vicenda delle Zes perché allora saprebbe che per rientrare nella Zes Sicilia Occidentale c’era l’opportunità di candidarsi ma qui non è mai giunta nessuna candidatura dal Comune di Castelvetrano”.

“Chiarito che non esiste nessuna esclusione di Castelvetrano – continua Turano – mi sembra importante evidenziare al segretario cittadino del Pd la posizione corretta del suo segretario provinciale il sindaco di Salemi Venuti che ha riconosciuto nella ZES un’opportunità per tutto il territorio trapanese”.