Salvini mangia ciliegie mentre Zaia parla dei bambini morti in Veneto 

La passione di Matteo Salvini per le ciliegie gli è costata l’ennesima bufera social. Ieri sera, il leader della Lega ha trasmesso una diretta Facebook insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia. Nel video della conferenza stampa, ad un certo punto, si vede Salvini ingurgitare un frutto dopo l’altra. Il motivo della polemica? Il fatto che Zaia, in quel momento, stesse parlando di un argomento molto delicato, ovvero la morte di 3 neonati veneti causata - si sospetta - da un batterio.

Il caso è esploso sui social network, con migliaia di tweet ironici sulla “fame nervosa” di Matteo Salvini. E su Facebook alcuni militanti del Nord chiedono a Zaia di separarsi dal “capitano”.

Nel video di ieri sera, che potete vedere qui in basso, è Zaia a prendere per primo la parola. Dopo aver parlato della situazione coronavirus in Veneto, il presidente della Regione ha voluto esprimere la sua “apprensione per le vicende del punto nascita di Verona”, dove un’infezione ospedaliera sembra avere causato la morte di una neonata di 7 mesi, più altri due sospetti casi analoghi di circa un anno fa.

Qualche secondo dopo che Zaia comincia a parlare della tragedia, Salvini inizia a mangiare ciliegie, una dopo l’altra e senza fermarsi un attimo. Il leader della Lega è l’unico al tavolo, a parte Zaia che parla al microfono, a non indossare la mascherina. Appena conclude il suo intervento, il governatore del Veneto se la rimette.



La bufera social è esplosa perché, proprio mentre Zaia parlava di una questione sensibile come la morte di alcuni bambini, Salvini non è riuscito a mantenere il contegno che l’argomento richiedeva.