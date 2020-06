Petrosino, al lungomare Biscione i guardrail in molti tratti non ci sono più 

19/06/2020 12:23:00

Torniamo ad occuparci del lungomare Biscione a Petrosino.

Lo scorso anno, proprio nel periodo estivo - eravamo alla vigilia di Ferragosto -, diversi cittadini ci segnalavano il problema dei guardrail. Su molti tratti del litorale, infatti, erano arrugginiti, in alcuni casi divelti alla base e, addirittura, nei casi più estremi non c'erano proprio (potete leggere qui il nostro articolo).

Oggi, a dieci mesi da quella "denuncia", sono diverse le segnalazioni da parte dei cittadini di Petrosino che ci ricordano come la situazione non solo non è cambiata in meglio, ma è addirittura peggiorata. In molti più tratti, come potete vedere dalle foto, il guardrail è stato tolto definitivamente. Non c'è dunque una barriera protettiva in grado di contenere auto o moto.

Rimangono le piastre arrugginite sull'asfalto e molti tratti totalmente senza protezione ad appena qualche metro dal mare. C'è poi un segnale stradale di obbligo che non è attaccato al suo palo, come dovrebbe essere, ma poggiato a terra, su una grossa pietra, insomma, una situazione precaria e di poca sicurezza, specie ora che, con l'arrivo delle giornate estive il lungomare Biscione torna a rivitalizzarsi.