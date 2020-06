Brutto incendio a Pantelleria. In fiamme terreni e auto. Si indaga sulle origini del rogo

21/06/2020 11:00:00

Un devastante incendio venerdì pomeriggio ha distrutto ettari di territorio a Pantelleria, in località Mursia/Kazzen.



Le fiamme hanno coinvolto terreni incolti, sterpaglie, coltivazioni, lambendo abitazioni. Il fuoco alimentato dal forte vento ha distrutto anche alcuni veicoli parcheggiati all'interno di proprietà private. Non è stato facile per i vigili del fuoco spegnere le fiamme. Sono intervenuti nelle operazioni anche i volontari della protezione civile comunale e la Forestale. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di un Canadair partito da Trapani Birgi. Sotto accusa la cattiva manutenzione dei terreni incolti. Ma si indaga sulle origini del rogo, per capire se sia stato un evento casuale o generato dalla mano di un piromane.