A Marsala ritorna la rassegna estiva A Scurata

26/06/2020 11:25:00

Si terrà sabato 27 giugno 2020 alle ore 10.00, presso la storica Salina Genna di Marsala, la conferenza stampa di presentazione della 3° Edizione della rassegna culturale estiva “ ‘a Scurata... cunti e canti al calar del sole” - Memorial Enrico Russo.

Prodotta e organizzata dal MAC, il movimento artistico della città lilibetana, con il patrocinio del Comune di Marsala, la “Scurata” avrà quest’anno tra i suoi protagonisti performer di calibro nazionale e internazionale e volti noti della cultura e dello spettacolo della nostra città, che porteranno in scena concerti, omaggi musicali, rappresentazioni teatrali e prime assolute.

Una cornice di undici appuntamenti che da quest’anno si impreziosisce ancora di più grazie ad un’importante collaborazione, che darà un forte impulso al pieno compimento della manifestazione.

Main partner del MAC sarà, infatti, la Carlo Pellegrino & C., che quest’anno festeggia l’anniversario per i 140 anni dalla fondazione (1880 – 2020). Un traguardo che le storiche Cantine Pellegrino vogliono celebrare insieme al MAC sostenendo – con grande sensibilità – questo ambizioso progetto culturale.

In particolare, la vasca per la coltivazione del sale in cui si svolgeranno gli spettacoli prenderà il nome di Teatro a mare “Albarìa Pellegrino” in riferimento al nuovo vino

prodotto dall’azienda vinicola: un ‘rosato’ che per l’appunto richiama i colori della Laguna dello Stagnone ad una particolare ora del giorno.

Albarìa e Scurata (dal dialetto siciliano), alba e tramonto uniti in una sinfonia di luce, di colore, di sapore e di cultura che solo la nostra terra può regalare. Inoltre, il primo appuntamento della rassegna sarà interamente dedicato all’anniversario delle Cantine Pellegrino.

Altre eccellenze imprenditoriali marsalesi, poi, hanno risposto con entusiasmo alla chiamata del direttivo del MAC, dando così il loro determinante contributo alla manifestazione. Saranno infatti presenti come sponsor le aziende Selmar e MediPower .

Un risultato importantissimo che vede ancor più il MAC protagonista della rinascita culturale in città.