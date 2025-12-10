Sezioni
Cultura
10/12/2025 16:55:00

Otium, a dicembre cinque fuori programma: il 12 arriva la giornalista Anna Mallamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/otium-a-dicembre-cinque-fuori-programma-il-12-arriva-la-giornalista-anna-mallamo-450.jpg

Un dicembre particolarmente denso attende il pubblico dell’Otium di Marsala, che annuncia ben cinque fuori programma all’interno del Book Jazz Club. 

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre alle 18.00, quando sarà ospite Anna Mallamo, giornalista e scrittrice, per presentare il suo romanzo d’esordio Col buio me la vedo io, pubblicato da Einaudi.

Mallamo, nata a Reggio Calabria e messinese d’adozione, si descrive come una vita trascorsa “in andirivieni sullo Stretto”. Laureata in Filologia classica – con una quasi laurea in Psicologia – è giornalista da molti anni alla Gazzetta del Sud, dove cura le pagine di Cultura e Spettacoli. Ha collaborato con l’Unità durante la direzione di Concita De Gregorio, firmando una rubrica prima quotidiana e poi settimanale dedicata alla politica vista da un condominio di anziane donne calabresi. Oggi scrive anche su Huffington Post.

Col buio me la vedo io è il suo primo romanzo e ha già ottenuto riconoscimenti significativi: ha vinto pochi giorni fa il SuperMondello 2025, era stato finalista al Premio Berto e, lo scorso agosto, si era aggiudicato il rinato Premio Giuseppe Antonio Arena ad Acri (Cosenza). A settembre è entrato anche nella Classifica di qualità della rivista Indiscreto.

L’incontro con la Mallamo inaugura una serie di appuntamenti che accompagneranno le ultime settimane del 2025:

  • 14 dicembre, ore 18.00 – BookClub, sede Otium
    Primo fuori programma: Andrea Noto, in dialogo con Cristina Tedesco, presenta La figlia che non c’era (Damiano Editore).
  • 19 dicembre, ore 19.00 – JazzClub, Teatro Sollima
    Concerto dell’Organ Trio di Giovanni Balistreri, con Valerio Dainotti all’organo e Manfredi Crucivera alla batteria.
  • 21 dicembre, ore 18.00 – Scambio di auguri all’Otium
    Secondo fuori programma con la proiezione del documentario OtiumFestival, realizzato a Mozia a inizio settembre.
  • 27 dicembre, ore 19.00 – JazzClub, Teatro Sollima
    Terzo fuori programma: Daniela Spalletta e Glauco Venier presentano Here Goes the Sun, progetto musicale ispirato ai Beatles.
  • 28 dicembre, ore 18.00 – BookClub, sede Otium
    Quarto fuori programma: Vanessa Ambrosecchio, in conversazione con Barbara Lottero, racconta Le leonesse di Vergine Maria (Mesogea Editore).
  • 30 dicembre, ore 18.00 – sede Otium
    Quinto fuori programma: Warco presenta il suo disco in vinile Biesina, accompagnato da Ippolito Parribìnello.

L’intera programmazione è sostenuta dal Comune di Marsala, dal Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo e da BiblioTP, la rete delle biblioteche di Trapani di cui Otium fa parte.

Gli appuntamenti si terranno tra la sede dell’Otium, in via XI Maggio 106 e via della Gancia 5, e il Teatro Sollima. Una chiusura d’anno intensa, tra libri, musica e incontri d’autore.









