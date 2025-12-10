Sezioni
Cultura
10/12/2025 16:33:00

Al San Domenico il concerto di Natale di Francesco Parrino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765381009-0-al-san-domenico-il-concerto-di-natale-di-francesco-parrino.jpg

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese chiude l'anno con una Festa di Natale fuori dagli schemi: Francesco Parrino, pianista da oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, il 20 dicembre alle 19.00, porta sul palco del Complesso San Domenico, a Trapani, uno spettacolo che unisce virtuosismo e partecipazione del pubblico.

Il concerto prevede un ricco programma con composizioni originali dell'artista, brani natalizi, colonne sonore cinematografiche e successi pop e rock rielaborati al pianoforte.

A rendere unica la serata sarà un momento speciale di interazione con il pubblico: gli spettatori in sala potranno scegliere alcuni brani che il pianista improvviserà al momento. Francesco Parrino, diplomatosi con lode al Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, ha costruito la sua carriera sulla straordinaria capacità di arrangiare musica a orecchio. Con oltre 850mila iscritti su YouTube, il pianista pubblica trascrizioni di successi radiofonici e colonne sonore che hanno conquistato il pubblico digitale. Dal 2020 è artista ufficiale Steinway & Sons e figura nel prestigioso catalogo "Steinway Spirio" con oltre 200 brani. La sua discografia conta 19 album, spaziando dagli arrangiamenti pop alle trascrizioni di grandi classici come il Concerto n. 2 di Rachmaninoff e la Rhapsody in Blue di Gershwin. Virtuosismo e spontaneità per un Natale musicale ricco di emozioni.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità.









