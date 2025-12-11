Francesco Pacifico presenta “La voce del padrone” al Castello dei Conti di Modica

11/12/2025 09:02:00

Per la rassegna "Intrecci Narrativi, venerdì 12 dicembre 2025 alle 18:30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospiterà la presentazione del libro “La voce del padrone” di Francesco Pacifico, un saggio romanzato sul femminismo visto dalla parte dell’uomo.

L’autore, scrittore e saggista, esplora temi di grande attualità con uno stile che mescola riflessione e narrativa.

Durante l’evento, alcuni brani del libro saranno letti dagli attori Maria Teresa Coraci e Enrico Stassi, dando vita a un momento coinvolgente e riflessivo. Francesco Pacifico è noto per il suo ampio contributo alla cultura, avendo fondato la rivista Il Tascabile di Treccani, essere stato caporedattore di Nuovi Argomenti e per aver curato diversi podcast culturali. Con una carriera che spazia dalla scrittura alla traduzione di autori come Charles Dickens e F. Scott Fitzgerald, Pacifico è anche docente di giornalismo culturale e scrittura creativa.



