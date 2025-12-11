Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/12/2025 09:02:00

Francesco Pacifico presenta “La voce del padrone” al Castello dei Conti di Modica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765440418-0-francesco-pacifico-presenta-la-voce-del-padrone-al-castello-dei-conti-di-modica.jpg

Per la rassegna "Intrecci Narrativi, venerdì 12 dicembre 2025 alle 18:30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospiterà la presentazione del libro “La voce del padrone” di Francesco Pacifico, un saggio romanzato sul femminismo visto dalla parte dell’uomo.

L’autore, scrittore e saggista, esplora temi di grande attualità con uno stile che mescola riflessione e narrativa. 

Durante l’evento, alcuni brani del libro saranno letti dagli attori Maria Teresa Coraci e Enrico Stassi, dando vita a un momento coinvolgente e riflessivo. Francesco Pacifico è noto per il suo ampio contributo alla cultura, avendo fondato la rivista Il Tascabile di Treccani, essere stato caporedattore di Nuovi Argomenti e per aver curato diversi podcast culturali. Con una carriera che spazia dalla scrittura alla traduzione di autori come Charles Dickens e F. Scott Fitzgerald, Pacifico è anche docente di giornalismo culturale e scrittura creativa.









Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765380771-0-supertoys-a-strasatti-un-magico-natale-tra-sconti-solidarieta-ed-eventi-per-famiglie.jpg

SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti,...

Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli