Francesco Pacifico presenta “La voce del padrone” al Castello dei Conti di Modica
Per la rassegna "Intrecci Narrativi, venerdì 12 dicembre 2025 alle 18:30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospiterà la presentazione del libro “La voce del padrone” di Francesco Pacifico, un saggio romanzato sul femminismo visto dalla parte dell’uomo.
L’autore, scrittore e saggista, esplora temi di grande attualità con uno stile che mescola riflessione e narrativa.
Durante l’evento, alcuni brani del libro saranno letti dagli attori Maria Teresa Coraci e Enrico Stassi, dando vita a un momento coinvolgente e riflessivo. Francesco Pacifico è noto per il suo ampio contributo alla cultura, avendo fondato la rivista Il Tascabile di Treccani, essere stato caporedattore di Nuovi Argomenti e per aver curato diversi podcast culturali. Con una carriera che spazia dalla scrittura alla traduzione di autori come Charles Dickens e F. Scott Fitzgerald, Pacifico è anche docente di giornalismo culturale e scrittura creativa.
Otium, a dicembre cinque fuori programma: il 12 arriva la giornalista Anna Mallamo
Un dicembre particolarmente denso attende il pubblico dell’Otium di Marsala, che annuncia ben cinque fuori programma all’interno del Book Jazz Club. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre alle 18.00,...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Francesco Pacifico presenta “La voce del padrone” al Castello dei Conti di Modica
Per la rassegna "Intrecci Narrativi, venerdì 12 dicembre 2025 alle 18:30, il Castello dei Conti di Modica di Alcamo ospiterà la presentazione del libro “La voce del padrone” di Francesco Pacifico, un saggio romanzato...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste