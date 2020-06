Giovane si suicida lanciandosi dal ponte sul fiume Oreto a Palermo

29/06/2020 11:23:00

Tragedia a Palermo, dove una giovane si è suicidata lanciandosi dal ponte sul fiume Oreto.

La giovane ha lasciato il cellulare sul parapetto, si è messa a cavalcioni sul muretto e poi si è lasciata cadere nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per lei però non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato coperto con un telo bianco in attesa dell’arrivo del medico legale e dei familiari. Restano da chiarire le ragioni della tragedia e se la ragazza abbia lasciato qualche messaggio prima dell'estremo gesto.