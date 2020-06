Marsala, l'incidente di Via Trapani. Ecco cosa è accaduto 

30/06/2020 14:04:00

Siamo in grado di ricostruire la dinamica dell'incidente che oggi, in Via Trapani, all'altezza di Contrada Tabaccaro, ha coinvolto tre auto, di fronte la sede, oggi chiusa, della BCC "Grammatico" di Paceco.

Cliccando qui potete leggere le prime informazioni sull'incidente.

In pratica una Oper Vectra, di colore blu, guidata da un uomo di 83 anni, S.G., ha tamponato in maniera molto forte un'altra auto, sempre una Opel, ma questa volta una Corsa, alla cui guida c'era una signora di 51 anni, , M.B.. La signora è andata a sbattere con una Fiat Panda rossa che era posteggiata dall'altra parte della strada.

Sia la signora che l'anziano hanno riportato delle ferite e dei traumi, ma le condizioni dell'anziano sono apparse subito più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.