I giovani di "Azione X" riprendono l'attività alle Saline di Trapani e Paceco

01/07/2020 16:25:00

Anche se un in ritardo a causa del COVID – 19 anche quest’anno, in collaborazione con l’USSM i giovani volontari dell’associazione “Azione x” riprendono, accompagnati dal tutor Emanuele Altese le attività presso il “Progetto denominato Progetto Riserva delle Saline” (Progetto finanziato da Fondazione con il Sud nell'ambito del Bando Ambiente 2018, con la finalità di proteggere e valorizzare il patrimonio naturalistico della “Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco”).

Il progetto ha come capofila Legambiente Trapani - Erice di Benigno Martinez, di una rete di 10 partner, tra cui anche il Comune di Paceco e il Comune di Trapani. I giovani affiancati dagli operatori del WWF Italia, Ente Gestore dell’area protetta, svolgono diverse importanti azioni di protezione della biodiversità e valorizzazione della Riserva, attraverso: la raccolta dei rifiuti, la manutenzione dei presidi di delimitazione o di comunicazione, posti in alcune aree della Riserva. Il responsabile di progetto, l’agronomo Filippo Salerno, dichiara che l’azione svolta da questi ragazzi già lo scorso e che continua quest’anno e proseguirà il prossimo anno, è preziosa nell’ambito del progetto sià per l’aspetto educativo che sulla tutela della Biodiversità rappresentata dalle piante, molte delle quali endemiche e animali, come molti uccelli migratori che transitano nella Riserva.

Per i giovani volontari che partecipano al progetto sono programmate anche delle ore formative per scoprire le peculiarità del sito relativamente alla flora e alla fauna del sito pluri protetto ma soprattutto per sensibilizzarli al rispetto dell’importanza della tutela di questo importante ed unico ecosistema e consentire loro di diventare dei moltiplicatori di conoscenza attraverso lo scambio con i loro coetanei”. Altresì, i ragazzi, considerato l’impegno dimostrato, comunica la dott.ssa Rosaria Bonfiglio (presidente dell’associazione di volontariato Azione x e docente in Scienze Umane presso l’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani), saranno impegnati anche nell’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazione a tema per la valorizzazione della risorsa del “sale marino”, ricordando un detto antico cinese: “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.”