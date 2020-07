Pantelleria, inaugurati i lavori per la scuola superiore a Santa Chiara

01/07/2020 22:00:00

Inaugurati i lavori alla Scuola Superiore di Pantelleria in località Santa Chiara. I lavori con un costo complessivo di 4 milioni e 600 mila euro, arrivano dopo anni di iter progettuale. Per questi lavori si era speso già nel 2012 Franco Brignone, consigliere provinciale di Pantelleria. L'intervento che ha preso il via riguarda il primo lotto esecutivo funzionale finanziato dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, per u La ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto è la Celi Energia.

Presente il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi: “Oggi è per me motivo di soddisfazione perchè capisco che c'è stato tanto impegno, tanto lavoro e abnegazione da parte di tutti per raggiungere un obiettivo riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale quale è il Diritto allo Studio. Stiamo infatti fornendo alla comunità di Pantelleria un vero gioiello. Auguri quindi ai ragazzi e ai genitori, affinché apprezzino quanto è stato fatto.”

Il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo: “Sono ben contento di questo risultato che chiaramente ci siamo trovati e che arriva dopo tanti anni, considero questo momento molto positivo per l'isola di Pantelleria e per i nostri ragazzi che hanno bisogno di essere curati e accompagnati. Avere questa scuola è un segno di civiltà, cercheremo di stare con il fiato sul collo a questi lavori con i nostri tecnici dell'Ufficio per poter avere il termometro dell'opera.

A nome della Regione Siciliana è per conto del Presidente Musumeci, Mimmo Turano, Assessore Regionale alle Attività Produttive. “Oggi mi considero fortunato – ha detto - di poter rappresentare il Governo della Regione per questa importante iniziativa. mi sento maggiormente fortunato perchè conosco la matrice di questo progetto che ha un nome e un cognome che non è quello di Mimmo Turano a suo tempo presidente della Provincia ma è quello di Franco Brignone, consigliere provinciale di Pantelleria, che con tenacia perorava la causa di progetti strategici per il territorio, utili a garantire all'isola i servizi essenziali. Sono davvero felice di metter la prima pietra per la costruzione di una scuola sapendo che l'istruzione assieme alla sanità e alla viabilità sono i nervi per la vita della comunità isolana di Pantelleria.”