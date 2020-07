Meteo. Arriva il grande caldo in Sicilia. Fino a 40 gradi. Le previsioni in provincia di Trapani

01/07/2020 08:15:00

Sarà giovedì il picco di questa prima ondata di calore dell’estate, con le temperature che nelle zone interne del Sud e delle Isole maggiori potrebbero toccare i 40 gradi. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, l’alta pressione atlantica, ben distesa fin sul comparto mediterraneo e sull'Italia, sarà supportata da correnti molto calde di estrazione nord africana che si innalzeranno verso l’Italia già oggi.

Caldo e afa quindi in Sicilia, con temperature che toccheranno i 40 gradi. Un po' più "fresca" la situazione in provincia di Trapani, dove le temperature massime saranno intorno ai 33-34 gradi, ma comunque roventi. Ecco le previsioni in dettaglio.

Mercoledì, 1 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32.7°C, la minima di 20.4°C, lo zero termico si attesterà a 4455m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì, 2 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33.4°C, la minima di 20.3°C, lo zero termico si attesterà a 4887m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì, 3 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di venerdì la temperatura massima registrata sarà di 28.7°C, la minima di 19.9°C, lo zero termico si attesterà a 4841m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.