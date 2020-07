Pontili dello Stagnone, per la somma stanziata la Regione attende il via libera da Roma 

03/07/2020 22:00:00

Per sistemare i pontili dello Stagnone si attende l'ok da Roma. I pontili/solarium della Laguna dello Stagnone di Marsala, dei quali ci siamo occupati decine di volte, quando siamo in piena estate, nonostante l'annuncio dello stanziamento di centomila euro da parte della Regione, non sono ancora sottoposti a nessun intervento di riqualificazione.

Ancora una volta, ad occuparsi della vicenda è l'ex assessore provinciale Paolo Ruggieri, dirigente regionale di Diventerà Bellissima, che già lo scorso anno aveva proposto e realizzato, tramite un comitato spontaneo di cittadini, la raccolta della somma di 2500 euro da poter destinare alla riqualificazione. Cosa che poi non avvenne per lo stop del Libero Consorzio.

Ruggieri si è rivolto alla Regione, che ha confermato che i centomila euro sono stanziati regolarmente nell'ultimo bilancio regionale in un capitolo dell'assessorato alle Infrastrutture, ma che non possono essere trasferite al Libero Consorzio Comunale di Trapani che gestisce la Riserva, perché il governo regionale attende l'approvazione del bilancio da parte del governo centrale. Non appena ci sarà l'approvazione dunque la somma sarà girata all'ex provincia che potrà fare i lavori ai pontili dello Stagnone.