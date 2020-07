Erice, è morto il consigliere comunale Nicola Augugliaro 

03/07/2020 07:24:00

Lutto nella politica ad Erice. E' morto Nicola Augugliaro, consigliere comunale e, fino a poche settimane fa, vice presidente del consiglio. Aveva 67 anni.

Augugliaro si era proprio dimesso dalla carica di vice presidente in seguito alla scoperta di un tumore, ad inizio anno, che in pochi mesi lo ha portato via.

Garbato e gentile, viene ricordato con commozione in queste ore da tutti i suoi colleghi consiliari. Moderato, era stato eletto una prima volta con l'Udc, e poi aveva fatto il bis, nel 2017 con l'elezione nella lista "Alternativa per Erice".

A dare la notizia della sua morte, il presidente del consiglio comunale di Erice, Luigi Nacci. “Ciao Nicola, ti ricorderò per sempre per il tuo garbo e la tua gentilezza”, ha scritto sulla sua pagina facebook l’assessore Peppe Spagnolo.