03/07/2020 15:28:00

C'è un nuovo caso di Coronavirus a Marsala. Lo comunica l'Asp provinciale nel quotidiano bollettino. Salgono a due quindi i positivi al Covid in provincia di Trapani.

Anche il secondo caso si trova in isolamento domiciliare obbligatorio.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in totale 15.819 tamponi e 8.592 test sierologici sul personale sanitario. In totale sono state 132 le persone contagiate dal Coronavirus, di cui 125 guarite, 5 decedute, e due attuali positivi. Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

L'eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.