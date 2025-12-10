Screening in Piazza": consegnati dall'Asp di Trapani 1.253 kit

10/12/2025 15:30:00

Si è concluso domenica scorsa il ciclo di appuntamenti di “Screening in Piazza”, l’iniziativa itinerante promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto. In totale, nei fine settimana compresi tra l’1 novembre e il 7 dicembre 2025, sono stati distribuiti 1.253 kit destinati ai cittadini tra i 50 e i 69 anni.

L’ultima tappa dell’iniziativa ha coinvolto le piazze di Pantelleria e Calatafimi Segesta, dove i camper dell’ASP, insieme agli operatori sanitari della Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Area territoriale, hanno informato la popolazione e consegnato i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Il comune che ha registrato il maggior numero di adesioni è stato Campobello di Mazara, con 130 kit consegnati, a testimonianza di una risposta particolarmente positiva dei cittadini.

Gli utenti che hanno ritirato il kit potranno riconsegnarlo nelle farmacie convenzionate della provincia, dove verrà completato il percorso di screening.

L’ASP di Trapani continua così la sua azione di promozione della prevenzione sul territorio, puntando a incrementare l’adesione ai programmi di diagnosi precoce per una delle patologie oncologiche più diffuse ma oggi prevenibili ed efficacemente trattabili se intercettate in tempo."



