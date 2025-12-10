Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
10/12/2025 15:30:00

Screening in Piazza": consegnati dall'Asp di Trapani 1.253 kit

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765374609-0-screening-in-piazza-consegnati-dall-asp-di-trapani-1-253-kit.jpg

Si è concluso domenica scorsa il ciclo di appuntamenti di “Screening in Piazza”, l’iniziativa itinerante promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dedicata alla prevenzione del tumore del colon-retto. In totale, nei fine settimana compresi tra l’1 novembre e il 7 dicembre 2025, sono stati distribuiti 1.253 kit destinati ai cittadini tra i 50 e i 69 anni.

L’ultima tappa dell’iniziativa ha coinvolto le piazze di Pantelleria e Calatafimi Segesta, dove i camper dell’ASP, insieme agli operatori sanitari della Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Area territoriale, hanno informato la popolazione e consegnato i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Il comune che ha registrato il maggior numero di adesioni è stato Campobello di Mazara, con 130 kit consegnati, a testimonianza di una risposta particolarmente positiva dei cittadini.

Gli utenti che hanno ritirato il kit potranno riconsegnarlo nelle farmacie convenzionate della provincia, dove verrà completato il percorso di screening.

L’ASP di Trapani continua così la sua azione di promozione della prevenzione sul territorio, puntando a incrementare l’adesione ai programmi di diagnosi precoce per una delle patologie oncologiche più diffuse ma oggi prevenibili ed efficacemente trattabili se intercettate in tempo."









Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola