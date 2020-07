Marsala, è una donna rientrata da Varese il nuovo caso positivo al Covid-19

03/07/2020 22:13:00

C'è un nuovo caso di Coronavirus a Marsala - ne abbiamo già parlato qui - che si aggiunge al caso della ragazza tornata nei mesi scorsi da Bergamo ed ancora positiva, asintomatica e costretta all'isolamento domiciliare.

Questo secondo caso, ugualmente asintomatico, invece, riguarda una donna che è rientrata da Varese, dove era stata per un intervento chirurgico e lì gli esami pre operazione hanno confermato la positività.

Ne dà comunicazione con un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Marsala: "Cari concittadini, purtroppo c'è un nuovo caso accertato di positività al Covid-19 nella nostra città. Si tratta di una donna asintomatica proveniente da Varese che prima di un intervento chirurgico è stata sottoposta a tampone, risultando positiva. Questo caso si aggiunge a quello della ragazza proveniente da Bergamo che continua ad essere positiva ormai da tempo. Questa notizia non deve farci andare nel panico, ma certamente deve farci rendere conto che il Coronavirus non è scomparso e che è fondamentale continuare a rispettare le misure di sicurezza: mantenersi a distanza di almeno un metro gli uni dagli altri, indossare la mascherina quando non è possibile garantire tale distanza interpersonale, igienizzarsi frequentemente le mani, evitare di salutarci con baci e abbracci, come invece molti hanno ricominciato a fare, soprattutto i nostri giovani".

Il primo cittadino marsalese fa il punto della situazione, ricordando i diversi focolai in Italia e l'incremento di contagi preoccupante in Veneto, ma anche nelle altre parti del mondo, dove l'epidemia è particolarmente acuta come in Usa, Brasile e India.

Il sindaco infine fa un appello alla responsabilità di tutti i cittadini a comportarsi rispettando le semplici regole anticovid: "Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'OMS, durante la trasmissione televisiva Agorà su Rai 3 ha paragonato il Covid-19 alla Spagnola che "andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre". Noi dobbiamo fare di tutto affinché ciò non avvenga. Non dobbiamo abbassare la guardia. Io come amministratore continuerò a sollecitare l'Asp e la Regione ad effettuare più tamponi e a realizzare presto il reparto di malattie infettive, a voi chiedo la massima collaborazione rispettando le regole. In primavera la nostra città ha dimostrato grande senso di responsabilità, non aspettiamo che la situazione peggiori per poi cercare di correre ai ripari. Collaboriamo tutti per evitare il diffondersi dei contagi. Insieme possiamo riuscirci".