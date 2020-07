Bonus vacanze, ecco come trovare l'abergo che aderisce

03/07/2020 16:05:00

Non tutte le strutture turistiche che per legge possono accettare il bonus vacanze aderiscono all’iniziativa: di conseguenza, chi vuole utilizzare il contributo deve innanzitutto verificare che la struttura scelta accetti di praticare lo sconto. Lo strumento è integrato nella piattaforma web Italyhotels. Visitando l’indirizzo di italyhotels è dunque possibile navigare filtrando solo alberghi e strutture ricettive che accettano il bonus. Dalla home page, basta inserire date e servizi (numero camere, ospiti…). Come destinazione si possono inserire sia una località (compariranno tutte le strutture disponibili) sia una specifica struttura.

Se si individua una struttura che fa al caso proprio, è bene ricordare che lo sconto corrisponderà all’80% del costo del soggiorno con un tetto massimo di 500 euro per nuclei familiari composti da almeno tre persone, 300 euro per due persone e 150 euro per single. In tutti i casi, serve un ISEE inferiore a 40mila euro.