04/07/2020 00:00:00

Da qualche settimana il look dell’area archeologica di San Girolamo è migliorato di molto. Per quasi due lustri abbiamo visto i pannelli illustrativi dello scavo così come nella foto allegata.



Il miracolo del loro allineamento e del riassetto delle sfere di marmo allineate e legate ad una nuova catena è avvenuto. Voglio attribuire l’intervento di decoro urbano non tanto al Santo ma, anche se tardivamente, al nostro Sindaco che lo riporta nel suo cognome.



Elio Piazza