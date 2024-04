Dal Circolo Tennis Trapani una donazione per la lotta ai tumori

25/04/2024 13:38:00

Per il sesto anno consecutivo il torneo di tennis Memorial Bianca Gandolfo devolve i fondi raccolti all’Asp di Trapani. Il Circolo Tennis Trapani ha così donato un dinamometro al reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate.Si tratta di uno strumento di ultima generazione estremamente utile ai pazienti e al personale del reparto che ne potrà beneficiare.

La consegna del dinamometro è avvenuta alla presenza del commissario dell’Asp Ferdinando Croce, del vicepresidente del Circolo Tennis Trapani Umberto Coppola, di Mariza D’Anna organizzatrice del torneo, Leonardo Zichichi, primario del Reparto e di tutto il personale.

Il Circolo Tenni Trapani: "diamo segni tangibili per il sociale"

“Il torneo dedicato a Bianca Gandolfo, la farmacista dell'Asp di Trapani mancata nel 2015 – spiega Mariza d’Anna - e noi ogni anno per ricordare Bianca organizziamo questo torneo di tennis, a cui partecipano una quarantina di circoli provenienti dalla Sicilia e non solo. Con i fondi raccolti attraverso le quote del torneo e con il contributo che dà anche il Circolo, quest’anno doniamo al reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio una strumentazione che viene richiesta direttamente dal reparto”.

Il Circolo Tennis Trapani sostiene e promuove il tennis e si impegna in molte iniziative rivolte al sociale con l’organizzazione di attività per i giovani, in campo scolastico, sanitario, di inclusione che vanno a beneficio di tutti.

“Il circolo del tennis – aggiunge Umberto Coppola vice presidente del Circolo Tennis Trapani – è un'antica istituzione di ormai quasi 50 anni. La cosa bella del Circolo Tennis, è che non si occupa soltanto della promozione sportiva, dello sport del tennis o comunque dello sport in generale, ma c'è la voglia sempre di incidere di partecipare alla società civile. Con gesti tangibili”.

“Grazie – dichiara il commissario Croce -. Il grazie è dovuto a maggior ragione quando si tratta di donazioni” in un reparto come quello di oncologia dove ogni giorno il personale è impegnato “a vincere le sfide della medicina e della sanità moderna. L’ Asp si impegna quantomeno a dare idealmente un patrocinio gratuito a questo tipo di iniziativa”.

La radioterapia è ancora un sogno

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti del Comitato per la Radioterapia a Trapani che si battono affinché dopo 14 anni di attese venga realizzato il servizio di cui l’ospedale Sant’Antonio Abate è sprovvisto. I rappresentanti hanno sollecitato il commissario Croce affinché le procedure per giungere alla conclusione dell’iter, che è stato sbloccato anche grazie alle azioni promosse in questi anni dal Comitato, che ha raggiunto oltre cinquecento adesioni, siano celeri e arrivino presto a conclusione. Il commissario si è impegnato ad affidare l’appalto per la realizzazione della palazzina, che sorgerà dietro l’ospedale, entro la fine dell’anno.

Il Circolo Tennis ha dato appuntamento al prossimo settembre per la VII edizione del torneo che quest’anno sarà allargato a tutti i Circoli della provincia.