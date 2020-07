Mazara, riprendono i flussi turistici. Incontro con Ombra a Birgi

04/07/2020 21:25:00

Incontro all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi tra una delegazione del Comune di Mazara del Vallo, composta dall’assessore al Turismo Germana Abbagnato e dal presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, il presidente della catena “Kiwi Beach Resorts”, Fouad Hassoun ed il presidente della compagnia aerea Corendon Dutch Airlines, Freek Van Der Pal.

Occasione dell’incontro: l’accoglienza del primo gruppo di turisti olandesi (150) che settimanalmente arriveranno a Birgi per trasferirsi al Kiwi Beach Resort di Mazara (ex Hopps Hotel), sancendo la ripresa dei flussi turistici a Mazara del Vallo nella fase post pandemia.

Nell’occasione sono stati affrontati i temi del rilancio dell’aeroporto di Birgi, condizione indispensabile per la ripresa del turismo e dell’economia del territorio provinciale. Temi che saranno affrontati ancora nei prossimi giorni nel corso di ulteriori incontri istituzionali con l’assessore regionale al Turismo Messina.

Numeri telefonici Ufficio Idrico



A seguito della riorganizzazione dell’Ufficio Idrico sono stati attivate due nuove linee telefoniche mobili, che si aggiungono al numero fisso già precedentemente in funzione, a cui i cittadini possono rivolgersi in giorni ed ore d’ufficio per segnalazioni e informazioni inerenti il servizio idrico.

E’ in fase di attivazione inoltre e sarà operativo dalla prossima settimana un numero mobile per segnalazioni e richieste di informazioni anche per i pomeriggi ed i week end.

I cittadini potranno chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13 i seguenti numeri:

0923671521

333 619 2044

3336192060

A partire da lunedì prossimo sarà inoltre attivato un nuovo numero al quale, tutti i pomeriggi e nei week end, risponderà il capo squadra di reperibilità. Il numero è il seguente:

3336191988 (attivo da lunedì 6 luglio).

Defibrillatori consegnati al Comune

Presentata l'App "Salviamo una Vita"

Alla presenza del vice sindaco Vito Billardello e dell’assessore comunale all’Innovazione Vincenzo Giacalone il responsabile della Sarpiz Communication, Camillo Sarro, ha consegnato al Comune due defibrillatori di ultima generazione che saranno installati all’esterno delle attività Pasticceria Mazara e Ciolla’s (villa Garibaldi e lungomare San Vito) al servizio di tutta la comunità. I due defibrillatori, che la Sarpiz ha acquistato con i proventi di sponsors privati, si aggiungono, nell'ambito dello stesso progetto, a quelli già installati nella via Madonna del Paradiso, all’esterno della Calafarma, ed al Comando della Polizia Municipale. Altri defibrillatori sono già stati installati nei mesi e anni scorsi a cura di altri soggetti privati, attività e associaizoni.

E’ stata inoltre presentata l’app “Salviamo una Vita” mediante la quale – ha assicurato Sarro - sarà facilmente individuabile e geo localizzabile il sito cardio protetto più vicino, con una mappatura in tempo reale di tutti i defibrillatori installati nel territorio.

Saranno inoltre collocati dei cartelloni che contengono la mappa dei defibrillatori dislocati nel territorio ed il codice Qr per scaricare l’app. Anche questi cartelloni sono stati realizzati senza contribuzione pubblica ma con l’ausilio di sponsors privati.