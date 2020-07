Nasce "Marsala Professione Musica", il nuovo sindacato dei musicisti lilibetani

06/07/2020 16:30:00

“Marsala Professione Musica”. E’ questo il nome del neo costituito ‘sindacato’ dei musicisti lilibetani: un comitato artistico che intende proporsi alle Istituzioni per avviare un dialogo nuovo in grado di dare dignità lavorativa a chi investe il proprio talento in ambito culturale.

Presidente, nonché fondatore e cuore pulsante dell’associazione, che verrà presentata alla stampa e alla cittadinanza mercoledì 8 luglio alle ore 11.30 al Monumento ai Mille, è Gino De Vita, musicista tra i più intensi e longevi del territorio, che ha riunito attorno a questo progetto i cinquanta professionisti che ne fanno parte.

L’idea è maturata nel corso delle lunghe settimane del lockdown, che ha costretto anche gli artisti a fermarsi rinunciando ad ogni occasione di lavoro.

«Mi sono confrontato per quasi un mese con tutti loro – dice Gino De Vita - in ben 136 ore su skype e altre 40 di conversazioni varie. Abbiamo deciso di diventare una categoria forte, che si riconosce in un modello che ha la necessità di tutelarsi e diversificarsi da chi si propone in modo amatoriale. Per noi la musica è una professione. Riunirci era indispensabile per dare una svolta al modo di operare».

L’associazione si è data un codice deontologico del musicista professionista e ha già maturato diverse idee da proporre per una stagione musicale estiva con tutti i suoi componenti nei diversi siti marsalesi: sia live che in streaming.

I componenti sono cinquanta, ma chi lo desidera potrà aderire e saranno aperte le porte anche ai giovani che aspirano a diventare musicisti, i cosiddetti ‘simpatizzanti’.

Alla conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale verranno resi noti i nomi di tutti gli attuali componenti di “Marsala Professione Musica”, assieme al Presidente Gino De Vita, saranno presenti il vice presidente, Peppe La Commare, il segretario, Maurizio D’Aguanno, e l'Assessore alla Cultura, Clara Ruggieri.