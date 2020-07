Coronavirus, positivo un marittimo di Mazara. Negativizzata la ragazza di Marsala

07/07/2020 06:00:00

In provincia di Trapani c’è un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di un marittimo di Mazara del Vallo di circa sessanta anni, ( è asintomatico), che sarebbe risultato positivo al tampone, effettuato dopo una battuta di pesca in acque internazionali.

Nella stessa giornata, l’Asp di Trapani ha comunicato la negativizzazione di una delle due persone asintomatiche di Marsala. Nello specifico si tratta della ragazza tornata in città da Bergamo e per parecchi mesi risultata sempre positiva anche al termine del periodo di quarantena previsto. L’Asp puntualizza che sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia, 16100 tamponi, e ben 8574 test sierologici su personale sanitario. Sono 132 i malati coinvolti di cui 125 guariti e dimessi, 5 morti, 2 due gli attuali positivi asintomatici.

C'è un solo caso positivo nell'Isola, i dati regionali - C’è un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia, un detenuto in provincia di Agrigento e nessun decesso. In totale i casi registrati dall’inizio epidemia salgono nell’Isola a quota 3095 e le vittime 282. Sono 1369 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.Stabile anche il dato dei guariti (2.674), sale il numero di attualmente positivi (139). Sale anche e unità il numero dei ricoveri (14) mentre restano due i siciliani in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.

In Sicilia calano gli occupati a causa del Covid - In Sicilia ci sono un milione e 320 mila occupati, in flessione congiunturale del 4,8% rispetto al trimestre precedente a fronte di una contrazione dell’1,3% a livello nazionale. E’ quanto si legge nella prefazione al Defr 2021-2023 dell’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao.

“Per il 2020 a fronte di un -8% di Pil a livello statale in Sicilia la perdita risulta di poco inferiore (-7,8%), anche se tale dato non deve risultare confortante sia per la maggior tenuità del rimbalzo previsto per il prossimo anno +3,4% contro il più consistente +4,7% dell’economia nazionale, ma soprattutto poiché si aggiunge alle perdite dal 2008 (quasi un -15%). C’è un’emergenza lavoro cui occorre fare fronte – si legge nel documento -. I dati evidenziano infatti che da febbraio 2020 nel Paese livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila unità. L’effetto sui tassi di occupazione e disoccupazione è la diminuzione di oltre un punto percentuale in tre mesi. Con effetti ancor più gravi in Sicilia come dimostrano i dati del Defr che evidenziano un grave decremento già rispetto allo scorso anno”.

Secondo l’assessore Armao: “si apre una fase del tutto nuova per l’economia della Sicilia, come si vedrà drammaticamente appesantita dagli effetti della crisi post-pandemica e dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid. Una crisi che per la morfologia del tessuto economico e imprenditoriale avrebbe avuto necessità di misure statali specifiche, riequilibrate per quanto possibile dagli interventi regionali per famiglie, imprese ed enti locali”.

La Ocean Viking con 180 migranti a bordo è nel porto di Porte Empedocle. A bordo della nave di Sos Mediterranee, che ha ricevuto nel tardo pomeriggio istruzione dalla Capitaneria di prepararsi all’ingresso nell’approdo dopo un giorno di attesa, ci sono 180 migranti.

Completate le operazioni di sbarco dei 169 migranti migranti dalla Moby Zazà al porto di Porto Empedocle. Gli stranieri, che fanno parte del gruppo di persone salvate in acque internazionali dalla Sea Watch, sono negativi al coronavirus e hanno terminato la quarantena. A bordo restano, nella "zona rossa", il ponte 7, coloro che sono risultati positivi al Covid, una trentina di migranti. Programmato il trasferimento con dei pullman in strutture di accoglienza, in particolare viene indicata quella di Crotone.

In aumento i contagi in tutto il Paese - In salita i contagi da Covid nelle ultime 24 ore: sono 208 contro i 192 di ieri. Le vittime sono 8, una in più di ieri: 3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 1 in Veneto, Lazio e Sardegna. E' quanto emerge dal monitoraggio del ministero della Salute. In Lombardia oltre la metà dei nuovi casi (111). Undici le regioni senza ulteriori positivi. Il numero totale dei contagiati sale a 241.819, quello dei morti a 34.869. Sono 22.166 i tamponi effettuati, in netta flessione rispetto ai 37.462 di ieri.

In calo i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva: sono 72,2 in meno di ieri. Aumentano invece di una unità i ricoverati con sintomi: 946. Quelli in isolamento domiciliare sono 13.691, 68 in meno di ieri. Gli attualmente positivi sono 14.709 (+67). "I tamponi all'arrivo dai Paesi extra Schengen sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "È giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva da Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta - ha aggiunto - per questo l'ordinanza che ho firmato il 30 giugno prevede l'isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen".

"Anche il vaccino contro il Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato nel nostro Paese. Sono belle notizie che testimoniano come l'Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, visitando nel pomeriggio l'azienda farmaceutica Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone. "Ho visitato oggi l'azienda la casa farmaceutica - ha aggiunto - se si supereranno tutti i test di efficacia e sicurezza nello sviluppo del vaccino sarà qui che si completerà parte del processo produttivo di AstraZeneca".