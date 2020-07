Scandalo parcheggi ad Erice. Le minacce del marito della Sindaca Toscano 

09/07/2020 11:18:00

Tra indagati nell'operazione che oggi ha messo a soqquadro il Comune di Erice, con la Sindaca Daniela Toscano raggiungo da un divieto di dimora nella città da lei amministrata, figura anche il marito, Francesco Paolo Rallo. Certo è singolare, che in una vicenda che riguarda l'amministrazione di Erice, sia coinvolto anche il marito della Sindaca. Rallo è stato raggiunto da di un "divieto di avvicinamento" alla persona offesa, cioè all'imprenditore, che, con le sue denunce, ha scoperchiato il sistema oggi al centro delle indagini della Procura. Ebbene, quando in città, e a Trapani, ha cominciato a girare la voce delle indagini in corso, e quando Tp24 ha iniziato a raccontare la vicenda dei parcheggi, il marito della Sindaca, Rallo, ha avvicinato in più occasioni l'imprenditore che aveva fatto la denuncia ( i figli frequentano la stessa scuola), offendendolo pesantemente e minacciandolo, anche davanti la moglie. Anche questi episodi, però sono stati denunciati, e sono finiti dentro l'inchiesta.

L'inchiesta è un seguito dell'operazione che nel febbraio dell'anno scorso portò all'arresto del vice sindaco e assessore al Territorio Salvatore Angelo Catalano, indagato per abuso d'ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Oggi, alla sindaca di Erice viene contestato di aver "esercitato pressioni sui competenti uffici comunali - scrivono i carabinieri del comando provinciale in un comunicato - al fine di far rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'apertura di un parcheggio, sito sul lungomare ericino, gestito da una società, della quale Massimo Toscano è socio occulto".