Cheesecake al cioccolato light della Dott.ssa Federica Tarantino

200 kcal a porzione... meno di una tazza di latte con 30g di pane con 10g di marmellata!

La Dott.ssa Tarantino spiega come saper gestire le calorie, come mangiare, come stare bene e come raggiungere al meglio i loro obiettivi. Mangiare è bello si sa, dobbiamo solo sfruttare il cibo sempre a nostro favore nel migliori dei modi.

Ingredienti per due porzioni:

Per la crema:

- 170g Yogurt greco Bianco magro

- 100g di ricotta di vaccina

- 20g di cioccolato fuso

- 5g di cacao amaro

- 1 cucchiaio di Stevia

- essenza alla vaniglia a piacere

Per la base:

- 6 biscotti Oro Saiwa

- Yogurt greco 1 cucchiaio raso

Per la decorazione:

- Scaglie di cocco q.b

Procedimento:

Tirate fuori lo yogurt e la ricotta dal frigo almeno un'ora prima, devono essere a temperatura ambiente. Poi preparate la base frullando per bene i biscotti e aggiungendo lo yogurt greco. L'impasto spalmatelo su una teglia in vetro per bene, aiutandovi con un cucchiaio. Riporre tutto in freezer per 15 minuti. Successivamente mettete lo yogurt greco e la ricotta in una ciotola, aggiungete il cioccolato fuso e mescolate bene. Mettete poi poi il cacao amaro, la Stevia, l'essenza alla vaniglia se si vuole e amalgamate il tutto. Quando la crema è pronta, mettere l'impasto sopra ai biscotti tritati, portate tutto a livello con l'aiuto di un cucchiaio. Potete aggiungere le scaglie di cocco. Dopo aver fatto riposare per almeno un'ora in frigo, mangiate!

Ricetta di: Dott.ssa Federica Tarantino, dietista

