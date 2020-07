Marsala, una medusa gigante ritrovata vicino lo "sbocco"

10/07/2020 16:46:00

Una medusa gigante, dice qualcuno, sicuramente è molto più grande della media delle meduse che siamo abituati a ritrovare nel nostro mare. E' stata pescata a Marsala, questa mattina, nella zona dei lidi, vicino lo "sbocco".

Siamo riusciti a fotografarla quando già purtroppo era piena di sabbia, ma sul fatto che sia una medusa ci sono pochi dubbi. E anche sulla sua grandezza.

Certo, dopo i granchi blu allo Stagnone (ne abbiamo parlato qui) è un'estate di strani avvistamenti a Marsala. Ma in realtà non riguarda solo il nostro litorale, ma tutto il Mediterraneo.

Come i granchi blu, infatti, anche queste meduse giganti sono state avvistate e pescate in questi giorni in altre parti del Mediterraneo, dalla Sardegna alla Campania.