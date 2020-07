Volley, A2. Tutto fatto per staff tecnico e sanitario della Sigel Marsala

11/07/2020 18:21:00

Il progetto sportivo è ambizioso e la Società si affida ai suoi uomini migliori per alzare il livello di competenza ed esperienza. In coadiuvamento al capo-allenatore Daris Amadio due fidi collaboratori come il prof. Enzo Titone nel ruolo di Direttore Tecnico (nella foto) e Ciccio Campisi a riempire il posto di vice-allenatore. Per Titone, 60 anni, si tratta di una riconferma, dopo essere tornato ad ottobre 2019 a dare manforte, su espressa richiesta della dirigenza, a far parte dello staff agli ordini dell'allora tecnico Collavini. Il prof. oltre a dispensare consigli ai Tecnici avrà la responsabilità di supervisore dell'intera Area Tecnica ; Campisi oltre alla designazione a secondo di Amadio, con un ruolo attivo da vero e proprio preparatore in tutte le fasi delle sedute tecnico-tattiche della Prima Squadra, manterrà comunque la mansione di Team Manager per il terzo anno consecutivo.

Nuovo è il preparatore atletico che con Demichelis & compagne ha già iniziato a fissare le singole tabelle di lavoro pre-raduno per le 12 azzurre. Il professor(nella foto), 30 anni, nato a Bergamo, ma originario di Salò (Brescia), sarà una figura che si colloca a supporto dello stesso Amadio, cosa che gli consentirà di partecipare agli allenamenti in palestra e ovviamente fulcro principale per le azzurre in sala-pesi. Dottore in Scienze Motorie, conseguendo la laurea triennale e la specialistica a Brescia, si afferma professionalmente con la pallavolo. Anche se a fino all'età di 17 anni il suo mondo era il calcio (elemento della squadra Berretti del Carpenedolo, C/1). Gli inizi da preparatore con la Libertas Pallavolo Salò. Prosegue con la Calvaggese in 3^divisione nel duplice ruolo di allenatore che di preparatore. Si sposta così alla Sanitars Metalleghe Mazzano in A1. Da assistente allenatore e da aiuto preparatore del mentore Roberto Benis, guru della preparazione motoria. Poi preparatore atletico del Volley Ospitaletto una parentesi piacevole lunga cinque anni nella casa del PalaBorghetti (dalla B2 alla finale Play/Off per la A2 contro Lilliput Torino del 2018, per terminare l'anno dopo questa esperienza arrivando a un passo da una nuova partecipazione ai Play/Off per il secondo anno di fila). Nell'ultima stagione, 2019/2020, ha fatto parte come preparatore atletico di Villanuova Vallesabbia Pallavolo Femminile. Arriva a Marsala su segnalazione precisa dell'ex coach della Sigel, Leo Barbieri il quale neo tecnico di Talmassons lo ha messo in filo diretto con Maurizio Buscaino e Daris Amadio. A Negro il compito, tra l'altro, di prevenzione dagli infortuni muscolari e il monitaraggio dei progressi atletici delle azzurreDa un neoarrivo si passa a una riconferma. Quella di(nelle due foto) a scout-man che tra numeri, statistiche, condizione, studio e montaggio dei video delle gare avrà l'ingrato compito di decifrare il momento in partita positivo o meno della squadra che delleavversarie.Relativamente allo staff medico trovano ancora collocazione il dott.che anche per la stagione agonistica che verrà ricoprirà la carica di Medico Sociale della nostra Prima Squadra. Assieme a lui ancora conferme per, osteopata (nella foto) e, nutrizionista. Quest'ultimo cercherà di porre attenzione alle abitudini alimentari e al rapporto col cibo delle atlete.(Credits: Ph. Francesco De Simone)