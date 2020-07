E' online la nuova cartina del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

12/07/2020 22:10:00

Online la nuova cartina aggiornata del Parco Nazionale Isola di Pantelleria che comprende i 21 sentieri tracciati CAI, per percorsi di trekking, con descrizione tecnica e luoghi principali; più tre itinerari tematici percorribili anche in auto: itinerario culturale della pratica agricola della vite ad alberello; itinerario geovulcanologico; itinerario archeologico.

Il lavoro dettagliato, di aggiornamento, è stato possibile grazie al contributo di numerosi appassionati dell’isola e collaboratori dell’Ente Parco che hanno fornito descrizioni, materiale fotografico, competenze tecniche e grafiche, supervisione dei testi. Fra le novità di questa nuova ufficiale cartina, da sottolineare, i nomi mappati, riportati in due versioni: termine originario, solitamente di derivazione araba, e termine di uso comune. Una peculiarità che il Parco ha voluto attenzionare per valorizzare le origini toponomastiche dell’isola e presentarle a tutti i visitatori, come una sorta di refreshment della storia pantesca.

La nuova versione della cartina (potete scaricarla qui) contiene anche un dettagliato Vademecum per l’escursionista con informazioni ufficiali per eliminare il fattore rischio e consone agli accorgimenti post covid, al fine di consentire una esperienza di viaggio sicura. Si tratta comunque di un lavoro work in progress che tende ad essere più completo possibile per rappresentare un efficace strumento di guida per conoscere Pantelleria.