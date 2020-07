Hanno fatto la multa a Rizzi perchè ha violato le misure anti - Covid 

13/07/2020 09:54:00

Lo scorso 10 luglio ad Enrico Rizzi è stato notificato un verbale di 533 euro dalla questura di Trapani. L’animalista avrebbe violato le misure di restrizione durante l’emergenza Covid.

Rizzi, però, non ci sta e si è già rivolto al prefetto per chiedere l’annullamento della multa.

“Mi trovavo per strada – spiega il giovane – perché avevo ricevuto una segnalazione di maltrattamenti di animali e mi stavo recando sul posto per verificare se era vera prima di informare le forze dell’ordine. Agendo così, di fatto, ho evitato di impegnare la polizia con un intervento che magari non era necessario come alla fine si è rivelato. La segnalazione, infatti, - conclude l’animalista trapanese - non ha trovato alcun riscontro”.