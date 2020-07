Passaggio della Campana per i Rotary Club di Marsala e Alcamo

13/07/2020 09:00:00

Venerdì sera, 10 luglio 2020 presso la Villa Favorita di Marsala, ha avuto luogo il Passaggio della Campana del Rotary Club di Marsala.

Un evento che ogni anno sancisce la fine di un percorso e l’inizio del nuovo anno sociale. Ecco le cariche per l’anno rotariano 2020/2021: Presidente: Giuseppe Abbate, Presidente uscente: Rino Ferrari, presidente eletto: Daniele Pizzo, Vicepresidente: Salvatore Mancuso, Prefetto: Lucia Campanella, Co-Prefetto: Lucia Sciacca, Segretario: Aldo Galileo, Co-Segretario: Antonio Angileri , Tesoriere: Roberto Mezzapelle, Consiglieri: Salvatore Bottone, Piero Gianquinto, Antonella Fici, Istruttore di club e Delegato Rotary Foundation: Lorenzo Sammartano.

A prendere il posto del Dott. Cesare Ferrari alla guida del Club è il Dott. Giuseppe Abbate. Emozionanti sono state le parole del Presidente uscente Ferrari, il quale ha ricordato tutte le tappe del proprio mandato ringraziando coloro i quali gli sono stati vicino e lo hanno supportato anche in periodi difficili come quelli legati all’emergenza sanitaria che ha segnato il nostro Paese e, quindi, anche l’attività rotariana.

“Il Rotary crea opportunità: questo è il principio di ispirazione per l’anno rotariano appena iniziato. In questo momento così difficile da interpretare il Rotary ha colto l’opportunità del momento attraverso la resilienza, ovvero la capacità di adattamento, continuando ad operare e offrendo il proprio contributo alle comunità vicine e lontane. Abbiamo avuto il coraggio di non fermarci”- ha detto il Presidente Abbate sottolineando la propria voglia di agire in armonia, sintonia e continuità con tutti ciò che di buono è stato fatto negli ultimi anni. “Un piccolo patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e coltivare”.

L’unione, l’impegno e la continuità, quindi, saranno le coordinate principali di questo nuovo anno rotariano.

E’ l’avv.Giuseppe Coppola invece il nuovo Presidente del Rotary Club di Alcamo.

L’avv.Coppola è subentrato al dott.Maurizio Bambina.

Think Different è lo slogan scelto dal neo Presidente Coppola per l’anno sociale 2020/21, in linea con la politica del Direttivo che sarà innovativa, dinamica, ambiziosa, ma sempre rivolta al perseguimento dei principi rotariani.

L’avv.Coppola, che è il più giovane Presidente del Distretto Sicilia Malta, ha anche annunciato un gemellaggio con un Rotary club di Londra, stante i suoi stretti rapporti con la City londinese.

Il direttivo è un mix di giovinezza e freschezza, rappresentata da i Segretari Antonino Pugliesi e Stefania Scuto, da i Prefetti Caterina Brucia e Saverio Rubino e di saggia esperienza incarnata da i Vice Presidenti Rocco Cassarà, Pietro Catania, Antonino Di Lorenzo e Luigi Culmone.