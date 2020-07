Trapani. L'invasione delle blatte a Cappuccinelli

14/07/2020 12:50:00

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Marcello, lettore di Tp24, residente nel rione Cappuccinelli a Trapani, dove c'è un'invasione di blatte, soprattutto nella via Giannitrapani. Ecco cosa ci racconta.

Rassegnati, disillusi, senza più nemmeno la forza di indignarsi e protestare. E' l'immagine, che prima possibile intendo supportare con reali scatti e video, di una situazione al di fuori del mondo, terzo, quarto o quinto che dir si voglia. Ogni giorno, all'imbrunire, gli abitanti del Rione Cappuccinelli via Sottotenente Carlo Giannitrapani, un tempo periferia, oggi zona nel cuore della città, a due passi dal lungomare e del rinnovato hotel dell'ex Cavallino Bianco, ingaggiano una lotta impari e rassegnata contro migliaia di blatte che dai tombini sciamano verso cortili, strade ed abitazioni, queste ultime vulnerabili all'attacc a causa della calura estiva e delle finestre aperte. E' un'invasione senza precedenti causata dalla mancata disinfestazione della zona. Passino le solite promesse elettorali mai mantenute, passi il consueto giro pre-votazioni, con le trite e ritrite vuote e ipocrite parole che gonfiano gote a chi parla e qualcos'altro a chi, esasperato, ascolta, passi il mancato servizio di pulizia delle strade, che genera inamovibili DUNE di sabbia a ingombrare le strade per mesi durante i giorni invernali di tramontana, passi tutto. Ma non le blatte. Non le blatte. Le blatte che umiliano il senso di dignità e decoro di tanta gente che, MATTINA DOPO MATTINA; si ritrova costretta a lavare non già i pavimenti, abitudine ordinaria, ma mobili, suppellettili, stoviglie, indumenti etc. etc, schifata al pensiero di chissà quanti scarafaggi ci siano passati su nottetempo. Gente che, senza la forza di dire una parola, dopo una notte insonne di schifosa guerriglia con gli immondi insetti, riempie a palettate sacchi di scarafaggi uccisi raccolti dentro e davanti casa.



Sindaco Tranchida le riferisco ciò non da abitante della zona, ho la fortna di vivere in una zona momentaneamente al riparo da questo attacco, ma da cittadino che, raccolte le fin troppo civili e dignitose lamentele dei residenti, ha voluto constatare de visu la vergognosa veridicità di quanto le sto riferendo. Sindaco, non ritiene sia dovuto a quei cittadini che amministra e dovrebbe servire (almeno così voi stessi dite) un URGENTE intervento di disinfestazione della zona? Ci faccia celermente sapere, le raccomando, perchè in caso contrario non si darà tregua all'amministrazione di questa città, i cui risultati credo siano sotto gli occhi di tutti, facendo constatare la vergognosa situazione in cui vivono, se questa si può definire vita dignitosa, gli incolpevoli abitanti della via Giannitrapani alla stampa ed alla tv nazionale.

Non ci faccia, in altre parole, minacciare di chiamare il Gabibbo, ci faccia il piacere...