Favignana, la Guardia Costiera sequestra lettini e ombrelloni 

14/07/2020 16:02:00

Otto ombrelloni e venti lettini sono stati sequestrati, questa mattina, a Favignana dai militari della Guardia costiera. Nel mirino, la ditta Fly Beach di Giuseppe Grammatico.

Il sequestro sarebbe motivato dalla circostanza che la ditta avrebbe occupato abusivamente l’area demaniale dove svolge l’attività di noleggio. Giuseppe Grammatico, però, non ci sta. “Lo scorso mese di marzo – racconta – ho fatto richiesta, tramite Pec, al Comune, per ottenere la concessione demaniale in località Calamonaci. Oggi ho appreso che non c’era aperta alcuna istruttoria. Ho contatto il Demanio di Trapani, per capire che fine abbia fatto la mia pratica e sono caduti dalle nuvole. Sta di fatto che ho subito questo sequestro per me immotivato. Ho già dato mandato all’avvocato Umberto Coppola di presentare ricorso”. Da 14 anni, peraltro, Giuseppe Grammatico attende l’autorizzazione per aprire un chiosco sull’arenile dove nel frattempo è stato realizzato un lido. “Qualcosa non quadra – conclude amaro Grammatico - Qui c’è lavoro per la magistratura”.