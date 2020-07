Marsala. Malore in piscina: è morto Roberto De Simone

14/07/2020 14:11:00

Si è sentito male mentre era in piscina, e per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

E' morto così Roberto De Simone. Magistrato in pensione, molto noto in città, De Simone è stato presidente del Tribunale di Marsala e del Tribunale di Trapani.

Era attualmente membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

De Simone si trovava allo Sporting Club, il più noto tra i circoli privati di Marsala, per una mattinata a bordo piscina, quando si è sentito male. Inutili per lui i soccorsi.