Cronaca
09/12/2025 19:53:00

Abbandona l'auto sulla A29 Palermo-Mazara vicino ad un viadotto: si cerca un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765306947-0-abbandona-l-auto-sulla-a29-palermo-mazara-vicino-ad-un-viadotto-si-cerca-un-uomo.jpg

Una vettura parcheggiata in una piazzola dell’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Partinico, ha fatto scattare questa mattina una vasta operazione di ricerca e soccorso. L’auto, trovata dalla polizia stradale durante i controlli di routine, era chiusa a chiave e senza nessuno nei paraggi.

 

A preoccupare maggiormente gli investigatori è stata soprattutto la posizione in cui il mezzo è stato rinvenuto: proprio nei pressi del viadotto che sovrasta l’area antistante il santuario della Madonna del Ponte, zona caratterizzata da un ripido pendio e da vegetazione fitta. Un contesto che ha indotto gli inquirenti a non escludere neppure gli scenari più gravi, pur mantenendo aperte tutte le ipotesi.

 

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Partinico 10 e Carini 26, impegnate da ore nella perlustrazione della scarpata sotto il cavalcavia. Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della fitta vegetazione che ostacola la visibilità e rallenta l’avanzamento dei soccorritori.

Per rendere più efficaci le ricerche è stato utilizzato anche un drone dotato di termocamera, in grado di individuare eventuali segnali di calore o presenze umane nascoste tra il fogliame.

 

Nel frattempo, i carabinieri hanno identificato l’intestatario dell’auto: si tratta di un uomo residente a Capaci. Le forze dell’ordine stanno verificando i suoi spostamenti recenti e controllando se siano arrivate segnalazioni di scomparsa o denunce di allontanamento volontario.

Un contributo utile alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza installata lungo il tratto autostradale e nelle aree di servizio vicine, che gli investigatori stanno acquisendo in queste ore.

 



