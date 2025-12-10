10 Dicembre: caso Rossi, cresce il debito,  Zelens’kyj a Roma, insulti da Trump

10/12/2025 07:04:00

E' il 10 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Una perizia consegnata dai Ris alla commissione parlamentare sulla morte di David Rossi ha riaperto il caso: il capo della comunicazione di Mps non si sarebbe suicidato ma qualcuno lo avrebbe ucciso

• Cresce ancora il debito globale: ha raggiunto la cifra di 346 mila miliardi di dollari

• Zelens’kyj a Roma ha visto il papa e Meloni, alla quale ha chiesto aiuto nelle trattative per la pace. Ha anche aperto alla possibilità di elezioni in tre mesi. Meloni vuole fare da mediatrice con Trump ma ha parlato di possibili concessioni dolorose per l’Ucraina

• Trump ha dato a Zelens’kyj del piazzista, gli ha quasi intimato di firmare gli accordi di pace entro Natale e ha attaccato i leader europei, definendoli deboli e indecisi



• Dopo le polemiche sulla partecipazione alla fiera Più Libri Più Liberi, la casa editrice di estrema destra Passaggio al bosco ha ringraziato chi l’ha attaccata: «Adesso ci conoscono tutti»

• Al processo in corso a Monza una delle «olgettine» ha detto di essere stata amante di Berlusconi e ha confermato che Giovanna Rigato voleva ricattarlo

• Vittorio Feltri è stato condannato per una serie di insulti pronunciati alla radio contro i musulmani. Dovrà versare 20 mila euro all’associazione studi giuridici sull’immigrazione

• Con il patto sui migranti raggiunto in sede europea la Germania ha ottenuto di poter restituire gli stranieri giunti nel suo territorio a Italia e Grecia, se Paesi di prima provenienza

• A Roma una giovane di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio

• Un garage dove giovanissimi spacciatori torturavano chi non pagava è stato scoperto alla periferia di Roma, nel quartiere della Massimina. Undici persone sono finite in carcere

• A Taranto, nel giro di 48 ore, sono stati picchiati due autisti del servizio pubblico di autobus

• All’ospedale San Raffaele di Milano è stato sostituito l’amministratore unico, ritenuto responsabile della disorganizzazione del reparto di terapia intensiva

• È stata pubblicata una ricerca sugli ospedali italiani: i 15 migliori sono quasi tutti nel Nord Italia

• Una nuova norma stabilisce che per rilasciare un certificato di malattia basterà una visita a distanza con la telemedicina

• Mediaset ha comprato Radio Norba in Puglia: ora la rete del Biscione detiene una quota d’ascolto pari al 42,9 per cento del giorno medio

• I tecnici dell’Eni hanno scoperto un nuovo giacimento di gas in Indonesia

• L’Antitrust ha multato Sky Italia per 4,2 milioni di euro per aver commesso una serie di scorrettezze ai danni degli abbonati

• La classifica dei miliardari in Svizzera ha svelato che quindici di loro sono italiani (e alcuni dei quali occupano le prime posizioni)

• In provincia di Pordenone un automobilista è morto dopo essersi schiantato contro un autobus carico di studenti: alcuni ragazzi sono rimasti leggermente feriti

• Gravissimo un ragazzino di 12 anni che è stato travolto da un’ambulanza a Genova mentre stava andando a scuola

• Sul palco di Atreju il ministro Giuli ha tessuto le lodi di Pasolini, lo ha definito personaggio usurpato dalla sinistra, e ha coniato il termine «nemichettismo»

• Il neo governatore del Veneto Stefani sta per formare il nuovo governo regionale. Lascerà il posto di parlamentare e alle suppletive per sostituirlo potrebbe correre Zaia

• La première dame Brigitte Macron è stata criticata per aver dato delle «stronze» alle ultrà femministe che avevano contestato un attore suo amico. Nelle stesse ore il governo Cornu ha superato con successo la prova del voto sulle pensioni

• A Gaza non andrà Tony Blair, che era stato indicato come un possibile membro dell’amministrazione provvisoria. Hamas ha intanto escluso che si possa passare alla fase 2 accusando Israele di continue violazioni della tregua

• Il New York Times ha rivelato che il Messico ha ricevuto una lista di spie russe presenti sul suo territorio ma non le ha allontanate

• A Oslo è attesa la dissidente venezuelana Maria Corina Machado per ricevere il Nobel, ma non si sa se riuscirà ad arrivare

• A Taranto una ragazzina ha chiamato il 112 e fatto arrestare il padre che picchiava la madre

• A Marano di Napoli è finito in carcere un infermiere che aveva drogato e torturato con un bisturi la compagna

• Per la morte della bambina sbalzata da un’auto si cercano un furgone e una seconda vettura

• In Champions l’Inter è stata sconfitta dal Liverpool con un rigore a due minuti dalla fine, l’Atalanta invece ha battuto il Chelsea. Oggi gioca il Napoli

• Lunedì sera lo sceneggiato tv Sandokan ha sbaragliato negli ascolti il Grande Fratello

• Sono morti Fiorenza Anna Maria Rita De Bernardis (97 anni), prima donna italiana a pilotare un volo di linea, lo zoologo scozzese amico degli elefanti Iain Douglas-Hamilton (83), il cantante americano Raul Malo (60), il giornalista premio Pulitzer John Noble Wilford (92) e la poetessa Anna Toscano (55)



Titoli

Corriere della sera: Trump, ultimatum a Kiev

la Repubblica: Trump, ultimatum a Kiev

La Stampa: Pace, Zelensky apre: / “Pronto alle elezioni”

Il Sole 24 Ore: Superbonus, con i controlli sulle frodi / arriva il conto anche per i condòmini

Avvenire: “Solo con l’Europa”

Il Messaggero: Ucraina, si gioca la carta Roma

Il Giornale: “Io, giornalista / sfigurato dai pro Pal / e poi lasciato solo”

Leggo: La morte dei negozi di quartiere

Qn: Trump umilia i leader Ue / Oggi il piano di pace di Kiev

Il Fatto: Che deve fare con Trump / l’Europa anziché frignare

Libero: L’incredibile rivolta rossa / per avere più clandestini

La Verità: Ursula si aumenta lo stipendio / Incassera 25.880 euro al mese

Il Mattino: “Meloni ci aiuterà con Trump”

il Quotidiano del Sud: Trump attacca Ue e Ucraina

il manifesto: Sponda / anomala

Domani: “Leader deboli, Ue in decadenza” / Trump bullizza, l’Europa farfuglia



