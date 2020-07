Trapani, al via la mega Ztl: firmata l'ordinanza 

14/07/2020 16:48:00

Firmata oggi l'ordinanza sindacale che dispone l'ampliamento, in via sperimentale, della zona a traffico nel centro storico di Trapani fino al 31 ottobre 2020.

Tutto il centro storico diventa così una mega Zona a traffico limitato compresa tra le vie XXX Gennaio, Ammiraglio Stati, viale Regina Elena e viale Duca d’Aosta. In queste strade non cambia nulla, se non il senso unico in viale Duca D’Aosta ed in via dei Ranuncoli. In Corso Vittorio Emanuele, via Libertà ed il tratto iniziale del lungomare Dante Alighieri i mezzi potranno circolare fino alle 19.30. Dopodichè anche qui scatterà la Ztl, limitata però dalle 19.30 alle 3. In questa fascia oraria saranno chiuse al traffico, oltre le principali arterie che permettono di uscire dal centro storico andando verso la Litoranea, anche altre strade, tra cui le via Nunzio Nasi, San Francesco D’Asssi, Serisso, Cassaretto, Custonaci, Cortile Patrico, Barlotta, Tartaglia, Corallai, Borea e da Procida, nel tratto compreso tra via Carolina e via delle Sirene. Nella Zona a traffico limitato potranno accedere solo i residenti ed i cittadini autorizzati dalla polizia municipale per esigenze di lavoro. Quest’ultimi potranno sostare solo trenta minuti ed avranno l’obbligo di esporre il disco orario. Per il momento i residenti potranno usare i pass già in loro possesso, ma dovranno rinnovarlo entro il 31 luglio.

Si potrà accedere al centro storico, oltre che dalla via Ammiraglio Staiti anche da corso Italia. Qui i posteggi che ricadono nel lato ovest rientreranno tra quelli regolamentati nella Ztl, e quindi riservati agli autorizzati e ai residenti. Gli stalli dell’altra parte della carreggiata, invece, saranno disponibili per tutti i cittadini. Fino alle 19.30 cambierà poco per il traffico. Alle 19.30, però, scatterà invece la Ztl serale fino alle 3 da corso Vittorio Emanuele, che non sarà più percorribile fino alla via Passo mura di Tramontana. Il traffico in entrata da viale Regina Margherita, dopo viale Duca d’Aosta dovrà obbligatoriamente proseguire per via Cristoforo Colombo. Qui gli automobilisti praticamente nei pressi del mercato ittico, troveranno le transenne e dovranno proseguire per via Giovanni da Procida per arrivare in via Carolina dove avranno due opzioni: svoltando a sinistra, in direzione largo delle Ninfe, potranno andare verso il porto peschereccio scendendo dalla via dei Piloti per poi dirigersi verso viale Lutazio Catulo ed il Lazzaretto, mentre piazza vittime del motopesca Maria Stella, ex piazza scalo d’alaggio, dalle 19.30 alle 3 sarà chiusa a traffico per permettere ai locali della zona di potere usufruire del suolo pubblico gratuito. Viale Regina Elena la sera sarà l’unica arteria d’uscita e per raggiungerlo bisognerà imboccare la via dei Marinai e da piazzetta del Tramonto percorrere la via Carolina, svoltare a destra per la via Cappuccini, proseguire per la via dei Ranuncoli, la strada che costeggia la scuola Buscaino Campo, per arrivare alla via Ammiraglio Francese, dove c’è la Madonna del Porto e la Capitaneria di Porto di Trapani e proseguire quindi in viale Regina Elena e via Ammiraglio Staiti . La novità è che non ci saranno più le strisce gialle per i residenti ma solo stalli blu dove non potranno sostare tutti ma esclusivamente gli autorizzati, e quindi i residenti e chi ha esigenze di entrare nel centro storico per motivi di lavoro. I residenti potranno posteggiare gratuitamente una sola auto per famiglia. Se hanno più auto, per loro sono previsti abbonamenti agevolati di dieci euro al mese. Chi invece dovrà accedere alla Ztl per lavoro, sempre previo rilascio dell’autorizzazione da parte della Polizia Municipale di Trapani, per sostare nelle strisce blu dovrà pagare tre euro l’ora, con pagamento minimo di un euro e 50 centesimi per trenta minuti, con la possibilità di fare un ticket giornaliero di dieci euro. La sosta sarà consentita dalle 7 alle 19.30. I professionisti, i titolari di imprese ed i loro dipendenti per lasciare la loro auto dentro la Ztl dovranno invece fare un abbonamento di cento euro al mese. Queste modalità e tariffe per la sosta, oltre nelle strade interne alla Ztl, saranno applicate anche nel lato Nord di corso Italia, che sarà sempre transitabile senza alcuna restrizione, nei lati ovest di largo Carrara e via XXX Gennaio, in corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti, piazza Generale Scio, via Cappuccini e via Torre di Ligny. Nei posteggi interni o riconducibili alla Ztl non ci sarà la tolleranza di 15 minuti.

In via dei Grandi Eventi ed in via Ilio saranno attivati dei posteggi a pagamento con la tariffa agevolata di 10 centesimi. Da piazzale Ilio sarà poi possibile prendere i bus navetta, gratuitamente, che faranno da spola con il centro storico.